Со второй попытки: оборонный комитет Рады поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороны и разведки повторно рассмотрел вопрос об увольнении Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины. После повторного изучения вопроса комитет поддержал решение.

Теперь за увольнение Малюка выступают 12 народных избранников. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По информации нардепа, один человек воздержался, против проголосовали пятеро (Костенко, Бобровская, Ивченко, Рахманин, Фриз).

Железняк отметил, что по состоянию на данный момент представление президента об увольнении Малюка с должности главы СБУ поддержано комитетом.

Также он анонсировал, что голосование за увольнение главы СБУ состоится в парламенте уже 13 января. При этом Железняк отметил, что оппозиционные фракции требуют доклад Малюка.

Ранее OBOZ.UA сообщал, Василий Малюк подтвердил информацию об отставке с должностиглавы Службы безопасности Украины. При этом он сообщил, что продолжит работу в системе спецслужбы, занимаясь проведением операций.

Кроме того, он также отметил, что верит в справедливый мир и развитие Украины. Отдельно Василий Малюк поблагодарил коллектив Службы безопасности Украины, боевых побратимов и народ Украины за поддержку, а также почтил память тех, кто отдал жизнь за будущее государства.

