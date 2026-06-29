"Снова придется переносить": Зеленский перечислил 15 сроков полного захвата Донбасса Россией

В Кремле постоянно грезят оккупацией украинского Донбасса. С начала полномасштабного вторжения российская армия получала уже 15 сроков для полного захвата Донетчины.

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На этот факт указал президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал об этом в понедельник, 29 июня, в традиционном вечернем видеообращении к гражданам, опубликованном на YouTube-канале ОП.

РФ имела предложения о завершении войны, но каждый раз отказывалась

Президент подсчитал, что за все время большой войны ВС РФ уже 15 раз устанавливали сроки захвата нашей Донецкой области. Это очень показательная ситуация.

"Политическое руководство России постоянно бредит о Донбассе. Уже 15 раз у них возникал этот бред – будто они полностью захватят Донбасс", – отметил глава государства.

В какие сроки россияне надеялись оккупировать регион:

В 2022-м армии государства-агрессора ставили сроки до 31 марта , до 9 мая , до 1 июня , до 15 сентября и до 31 декабря .

, до , до , до и до . В следующем году кремлевский диктатор Владимир Путин снова надеялся захватить Донбасс до 1 марта , а затем – когда это снова не удалось – до 31 декабря .

снова надеялся захватить Донбасс до , а затем – когда это снова не удалось – до . В 2024 году для захватчиков были установлены аналогичные дедлайны до 1 марта и до 31 декабря .

и до . В прошлом году, когда россияне пытались убедить президента США Дональда Трампа , что Украина якобы падет, было уже три крайних даты для захвата Донетчины, а именно: до 1 сентября , 1 декабря и 25 декабря .

, что Украина якобы падет, было уже три крайних даты для захвата Донетчины, а именно: до , и . В этом году противник снова перенес эту дату: сначала речь шла о 31 марта, затем о 1 сентября и теперь установлен новый крайний срок – до 31 декабря 2026 года.

"Если Россия не завершит свою войну, то и этот крайний срок им снова придется переносить", – уверен Зеленский.

"Если Путин хочет положить еще миллион своих солдат, чтобы дальше биться об эту стену, то миллиону этих россиян, которые пока не мобилизованы в российскую армию и спорят в очередях за бензином, стоит подумать, что их ждет дальше. Мы уже выдвинули все предложения, чтобы завершить эту войну, и Россия каждый раз отказывается. Накануне вновь прозвучало четкое желание России воевать. Следовательно, нужно создать как можно больше препятствий для желания воевать дальше", – заявил президент.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– По оценкам экспертов, средняя продолжительность жизни российских новобранцев после попадания в зону боевых действий в Украине может составлять всего несколько десятков минут.

– Несмотря на позитивные новости с фронта, Украина по-прежнему сталкивается с рядом критических технологических проблем, которые существенно влияют на ход боевых действий. В настоящее время существует несколько ключевых направлений, где ВСУ нуждаются в срочных решениях.

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