Снегопады почти по всей территории Украины: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 13 января

В субботу, 13 января, большую часть Украины засыплет снегом. Местами ожидаются вьюги, на дорогах гололедица.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, без осадков обойдется только в восточных областях.

Воздушные потоки будут преобладать на западном направлении с переходом на юго-восточное. Ветер умеренный, 7-12 м/с. На западе страны местами порывы ветра до 15-20 м/с.

На дорогах страны сохраняется гололед, поэтому синоптики советуют водителям быть внимательными и осторожными.

Холоднее всего будет на востоке Украины. Ночью ожидается сильный мороз – от -19 до -17. Днем столбики термометров будут показывать -10...-12. Небо в восточных областях с самого утра затянется облаками, которые не исчезнут до конца дня. Без осадков.

На севере страны ночной снег продолжит падать утром и днем. Ночью будет от -17 до -15. Днем -9...-11.

На юге страны ночь и утро пройдут без осадков, днем ожидается снег. Температура воздуха ночью -8...-10, днем -2...5.

В центре страны облачная погода будет идти дождь. Температура воздуха ночью -14...-16, днем -5...-8.

На западе страны в течение всего дня будет снег, местами ожидаются вьюги. Температура воздуха ночью -8...-10, днем -1...-3.

Синоптики предупредили о снеголавинной опасности из-за метелей и снегопадов.

Так значительная снеголавинная опасность 3 уровня ожидается: 13-14 января на высокогорье Ивано-Франковской области. Возможно схождение лавин. Метеорологи советуют воздержаться от походов в горы.

Умеренная снеголавинная опасность 2 уровня ожидается 13-14 января на высокогорье Закарпатской области.

В Киеве и области 13 января прогнозируют облачную погоду со снегом, на дорогах – гололедица. Ветер будет западный с переходом на юго-восточный, 7-2 м/с. Температура воздуха по области ночью -10...-15, днем -3...-8 градусов мороза. В столице Украины ночью -10...-12 градусов, днем -5...-7.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине на выходных 13-14 января ухудшится погода. Ночью ударят морозы до 19 градусов, днем ожидается снег, а на дорогах ожидается гололедица.

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