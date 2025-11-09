Министр войны (до 2025 года - обороны) США Пит Хегсет высказался 7 ноября по поводу теперешней ситуации:

"Это момент 1939 года или, надеюсь, 1981 года - момент растущей срочности. Враги собираются, угрозы нарастают. Вы ощущаете это, я ощущаю это."

В то же время все чаще можно встретить и на русскоязычных ресурсах мысль (понятно, со ссылками на анонимные "источники, близкие к военному руководству РФ") о том, что армейская реформа, только что начатая Путиным, включая, в частности, круглогодичный призыв, по своим масштабам предназначена уже явно не для целей так называемой "СВО" в Украине (поскольку рассчитана на мобилизацию именно миллионов мужчин), а на случай "большой войны" - к примеру, прямого конфликта с НАТО, который потребует быстрой мобилизации и соответствующей инфраструктуры.

Подобные настроения в определенном смысле несколько коррелируют с ощущениями американского военного министра, источники которого, видимо, заслуживают внимания в гораздо большей степени.

Разумеется, тема эта весьма взаимосвязана с гарантиями безопасности, которые предоставляют Украине страны мира; с другой же стороны, если Путин решится на конфликт с кем-то из НАТО, главными факторами, влияющими на его выбор, будут не чьи-то договоренности с Украиной о безопасности, а география и уязвимость.

Так что в опасности - после нас - страны, прежде всего, Балтии, а также (через Беларусь) фермеров (не зря же министр войны вспомнил 1939-й).

Тогда и выяснится, чего на самом деле стоят "и Рютте-НАТО, и Трампо-Штаты".