'Слуги народа' должны отозвать Витренко от должностей после коррупционного скандала с военным мемориалом, – Береза

"Слуги народа" должны снять с руководящих должностей главу фракции "Слуга народа" в Киевсовете и замминистра образования Андрея Витренко за причастность к коррупционному скандалу.

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Об этом заявил в Telegram народный депутат VIII созыва Борислав Береза.

"Убежден, что человек, замешанный в коррупционном скандале, не может занимать никаких должностей: ни замминистра в МОН, ни в Киевсовете. Более того, он не может представлять киевскую громаду. Поэтому депутаты фракции "Слуга народа" как сторонники европейских стандартов должны приостановить председательство Андрея Витренко во фракции "Слуга народа" и отозвать его со всех должностей. До выяснения всех обстоятельств в коррупционном скандале с Мемориалом погибшим воинам. Именно так делают в европейских странах, когда появляются не только обвинения, но и прямые доказательства", - заявил Борислав Береза.

Экс-нардеп сообщил, что СБУ подтвердила связь подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева со строителями Национального военного мемориального кладбища, о чем пишет "Украинская правда". Ранее СМИ писали, что в тендере почти на 2 млрд грн по строительству Национального мемориала был только один участник – консорциум строительных компаний, который учредили за день до проведения тендера. Он и победил. А его учредителями являются граждане российской федерации и лица, включенные в подсанкционные списки.

"Самое интересное то, что один из членов Координационного совета по вопросам создания и функционирования Национального военного мемориального кладбища – депутат Киевсовета, глава фракции "Слуга народа" и Бюджетной комиссии (!) Киевсовета Андрей Витренко. Тот самый Витренко, который заменил собой в обойме ОП "слугу народа" Влада Трубицына, который раньше коммуницировал с ОП и сразу сбежал за границу после получения подозрения в коррупции. И вот мы видим, что человек, возглавляющий Бюджетную комиссию и провластную фракцию в Киевсовете, замешан в коррупционном скандале! В какой европейской стране такое возможно? Или Витренко не увидел всего этого после команды из ОП?" – возмущается Береза.

Ранее депутат Киевсовета Леонид Емец заявлял, что из-за коррупционного скандала с закупками для строительства Мемориала погибших много вопросов возникает к Координационному совету по вопросам создания и функционирования Национального военного мемориального кладбища. В частности, он задал эти вопросы члену этого Координационного совета – главе фракции "Слуга народа" и заместителю министра образования Андрею Витренко.