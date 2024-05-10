"Слуге" Клочко избрали меру пресечения: детали дела

Действующему народному депутату Украины от "Слуги народа" Андрею Клочко избрали меру пресечения в виде залога. Его размер – 12 миллионов гривен.

Ранее против политика открыли дело о незаконном обогащении на 11 миллионов гривен, а в начале текущего месяца выдвинули официальное подозрение. Меру пресечения фигуранту 10 мая выбрал суд.

Кроме залога, на нардепа возложили определенные обязанности. В частности, не выезжать за пределы Киева без разрешения, сдать загранпаспорта и другие.

По информации НАБУ, парламентарий (его имя официально не раскрывается, однако источники СМИ назвали Клочко) якобы оформлял землю, квартиры и автомобили на близких и родственников, в т.ч. мать и сестру, чтобы скрыть чрезмерные расходы.

В 2020-2021 годах он приобрел активы на 25 миллионов. Официальный доход и сбережения его и его супруги за этот период – только 14 миллионов гривен. Разница между стоимостью приобретенного и средствами в декларации составила 11 миллионов.

Как писал OBOZ.UA, в начале 2022 года Клочко получал от государства компенсацию за аренду жилья в столице.

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