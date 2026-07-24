Словакия присоединилась к «Коалиции желающих»? Фицо поставил все точки над «i»

Словакия не присоединялась к "Коалиции желающих" и не планирует становиться ее членом. Информация об участии страны в этом формате — "недоразумение", поэтому французская сторона должна публично разъяснить ситуацию.

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Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его слова цитируют словацкие СМИ.

Премьер заявил, что провел беседу с послом Франции в Словакии Николя Сюраном и попросил дипломатическое представительство опровергнуть информацию о членстве страны в этом объединении.

"Как премьер-министр Словацкой Республики официально заявляю, что Словакия не была, не является и не будет членом Коалиции желающих, поддерживающей войну в Украине", — заявил Фицо.

По его словам, он не принимал участия ни в одном заседании этого формата и не представлял страну во время встреч коалиции. Вместе с тем политик назвал "Коалицию желающих" "военным объединением" и подчеркнул, что Словакия не планирует присоединяться к нему.

"Это военный союз. Мы никогда не станем его членом. На высоком уровне играют в детские игры", — заявил словацкий премьер.

Ранее портал euBrief сообщил, что французское посольство в Братиславе подтвердило участие Словакии в "Коалиции желающих". По данным издания, страна получила приглашение на встречу 13 июля, а из-за отсутствия премьера и министров её представлял посол во Франции.

После появления этой информации Фицо заявил, что обратился к французской стороне для выяснения обстоятельств.

"Несколько минут назад я лично разговаривал с послом Франции в Словакии Николя Сюраном и настоятельно попросил его, чтобы французское посольство не распространяло ложную информацию о нашем членстве в "Коалиции желающих", — написал премьер.

По словам Фицо, французский дипломат подтвердил, что ситуация возникла из-за недоразумения, и сообщил, что это будет дополнительно разъяснено публично.

Премьер также раскритиковал ситуацию, заявив, что на таком уровне не должны возникать подобные споры.

"Вынужден выразить сожаление, что на таком высоком уровне играют в детские игры, достойные нашей оппозиции и антисловацких и антиправительственных СМИ, и это требует прямого вмешательства премьер-министра Словакии", — сказал Фицо.

Отметим, что коалиция желающих была создана в 2025 году по инициативе Франции и Великобритании. Формат объединяет около 35 государств, готовых оказывать Украине более активную поддержку. Ранее Фицо неоднократно называл эту коалицию "клубом сторонников войны".

Ситуацию также прокомментировал бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок. Он заявил, что правительство страны сначала не давало четкого ответа относительно участия в формате.

"Российского посла не вызывают на ковёр, а французского союзника — сразу", — написал Корчок, критикуя реакцию словацких властей.

По его словам, позиция правительства выглядит так, будто Словакия одновременно хочет и не хочет быть частью "Коалиции желающих".

Как сообщал OBOZ.UA, Словакия не присоединится к новому пакету военной помощи Украине на 70 млрд евро. Там убеждены, что такую позицию разделяют и некоторые другие страны НАТО.

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