'Скажу откровенно': Зеленский рассказал, как принимал решение о новых должностях для Буданова и Федорова

Президент Владимир Зеленский рассказал, как принимал решение о новых назначениях во власти, в частности Кирилла Буданова на должность руководителя Офиса президента и Михаила Федорова – на ключевую роль в сфере обороны. Кадровые изменения должны обеспечить единую коммуникацию Украины на переговорном треке и подготовить страну к различным сценариям развития событий.

Зеленский отметил, что перед назначением руководителя Офиса президента провел консультации с несколькими возможными кандидатами. Заявления президента прозвучали во время общения с журналистами.

Положительную готовность к работе он получил от Кирилла Буданова, Михаила Федорова и Сергея Кислицы, в то же время последний сразу предостерег, что требует четкого понимания объема задач. Именно поэтому президент восстановил должность первого заместителя руководителя ОП, которую занял Кислица как представитель переговорного направления.

По словам главы государства, ключевой целью стало формирование "единого центра переговоров", чтобы Украина не демонстрировала несколько параллельных позиций в диалоге с партнерами. К этому процессу также привлечены секретарь СНБО Рустем Умеров и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия – для синхронизации позиций исполнительной и законодательной власти.

Отдельно Зеленский очертил задачи для Михаила Федорова, который работает в оборонном блоке. Среди приоритетов – усиление противовоздушной обороны, урегулирование проблемы принудительной мобилизации и завершение реформирования контрактной армии. Также внимание уделяется оптимизации расходов на дроны и артиллерию, учитывая рост потребностей фронта и ограниченность бюджета.

Президент также подтвердил намерение назначить специального уполномоченного по вопросам Беларуси. По его словам, Украина должна активнее поддерживать демократические силы этой страны, однако кандидатура должна быть "сильной" и профессиональной, поэтому консультации еще продолжаются.

"Я очень долго формулировал для себя план "А" и план "Б". План "А" – это переговоры и мир. План "Б" – это длительный переговорный трек и, соответственно, усиление оборонного и военного компонента. Я собрал в Офисе тех людей, которые занимаются или могут заниматься переговорами, чтобы от Украины была одна позиция, одна лодка и одно направление", – подчеркнул Владимир Зеленский.

