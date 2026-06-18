"Ситуация в Украине даже улучшилась": в США увидели пользу от перекладывания на Европу ответственности за помощь

В Пентагоне положительно оценили политику администрации Дональда Трампа по переложению на Европу ответственности за оказание помощи Украине. В военном ведомстве США считают, что такой подход хорошо сработал и не только помог Украине удержать фронт, но и даже укрепить свои позиции на отдельных направлениях.

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Об этом заявил заместитель министра обороны США Элбридж Колби во время выступления на 35-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн в четверг, 18 июня. Его цитирует The Guardian.

В США заявили, что Европа взяла на себя основную нагрузку по оказанию поддержки

По словам Колби, в течение последнего года европейские союзники стали главной движущей силой в оказании помощи Украине.

Он отметил, что страны Европы взяли на себя основную ответственность как за финансовую поддержку Киева, так и за поставки вооружения.

"В течение последнего года европейские союзники взяли на себя ведущую роль в поддержке обороны Украины, взяв на себя ответственность за финансовую поддержку Украины, а также за поставки собственного оружия", — – сказал Колби.

В то же время он напомнил, что Соединенные Штаты продолжают участвовать в поддержке Украины через механизм закупки вооружения европейскими странами для украинских сил обороны.

В Пентагоне признали прогресс ВСУ на фронте

Американский чиновник подчеркнул, что изменение модели поддержки дало ожидаемый результат.

По его мнению, передача большей ответственности европейским союзникам не ослабила позиции Украины на фронте.

"Эта передача поддержки Европе была не только реализована, но и сопровождалась эффективной и устойчивой обороной Украины", – заявил Колби.

Представитель Пентагона отметил, что украинские военные смогли не только сдержать российское наступление, но и добиться определенных успехов на отдельных участках фронта.

"Действительно, не прибегая к гиперболам, за последние месяцы у нас есть основания полагать, что ситуация в Украине даже улучшилась. Это критически важно", – заявил он.

По словам Колби, украинская армия продолжает удерживать линию фронта и в отдельных районах улучшает свои позиции.

"Украина смогла удержать линию фронта и даже укрепить свои позиции в некоторых местах, продолжая создавать условия для прочного мира, основанного на понимании Россией того, что продолжение этой войны не только заслуживает осуждения, но и не принесет Москве никакой выгоды", – подчеркнул американский чиновник.

Колби призвал европейских союзников не сокращать поддержку

Несмотря на положительные оценки, Колби подчеркнул, что украинская оборона по-прежнему в значительной степени зависит от помощи партнеров.

Он подчеркнул, что союзники должны продолжать поддерживать Украину как финансово, так и военно.

"Оборона Украины держится, но для ее поддержки необходима постоянная и долгосрочная помощь союзников", – отметил чиновник.

Колби также обратился к европейским партнерам с призывом активнее подтверждать свою поддержку конкретными решениями.

По его словам, в Вашингтоне постоянно слышат от союзников о важности победы Украины для безопасности Европы.

"В Соединенных Штатах мы снова и снова слышим, насколько важна оборона Украины для Европы и наших союзников. Но союзники должны подкреплять слова действиями", – заявил он.

По мнению заместителя министра обороны США, нынешний момент дает европейским государствам возможность не только усилить поддержку Украины, но и укрепить условия для достижения долгосрочного мира.

"Это возможность для Европы сделать именно это и одновременно помочь создать и укрепить условия для прочного мира в Украине", – подытожил Колби.

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