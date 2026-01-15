'Ситуация будет ухудшаться': эксперт спрогнозировал, когда у России закончатся деньги на войну

Уже в конце этого, или в самом начале следующего года российская война против Украины так или иначе, но прекратится. Хотя страна-агрессор и теряет основную статью своего дохода, сейчас Кремль не может остановить войну. Но ему "поможет" сразу ряд объективных обстоятельств – и военные, и экономические, и другие.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал антироссийский активист, глава фонда "Стоп Российский Террор" Герман Обухов. Он подчеркнул, что на данный момент для агрессоров "ситуация безнадежная".

"Для Москвы сейчас не просто патовая ситуация – она безнадежна. Я не знаю, что еще она может придумать. Ядерное оружие Кремль не может применить, потому что в таком случае Россия просто исчезает с карт земли. Они моментально оказываются в полной изоляции – экономической, военной, а возможно, еще и будет ответный удар. А обычным оружием уже ничего не сделать", – заметил Герман Обухов.

На самом деле ощутимая потеря

Как известно, страна-агрессор ежедневно теряет в Украине убитыми и ранеными минимум тысячу человек. Но человеческий ресурс ни для одного диктатора, в том числе и нынешнего главаря Кремля, ничего не стоит.

А вот деньги стоят. Потому что они в первую очередь нужны на поддержку режима, и во вторую очередь на саму войну.

"Это очевидно: нефть и газ в бюджете России – это почти половина. Поэтому (нефтяное и топливное эмбарго – OBOZ.UA) будет действительно ощутимой потерей. Конечно, речь не идет о каких-то резких изменениях, о том, что экономика России сложится просто завтра. Но год – и все, уже нечем будет платить", – считает Герман Обухов.

Парадигма войны

И хочет эксперт говорит о действительно очевидных вещах, пока нет никакого намека на то, что позиция Кремля может измениться. Дело в том, российский режим сам загнал себя в прокрустово ложе.

"У них просто нет выбора. Представьте, что вы стоите на краю пропасти, и вам говорят: или продолжай стоять, или прыгай. Согласиться с тем, что предлагает Вашингтон или Киев они не могут, ведь война для России – парадигма. Без войны страна не сможет прожить, потому что как объяснить народу, зачем Россия пришла в Украину, зачем вела войну четыре года, зачем положила там своих людей, почему нет не только "Киева за три дня", но и Купянска, который уже разрушен, или Покровска, которого тоже практически нет", – объяснил Герман Обухов.

Потеря денег и мотивации

Так или иначе, но и из-за уже существующих санкций, и из-за новых, что на подходе, а главное – из-за блокады "теневого флота" России и, как следствие, потери основной статьи дохода страны-агрессора, деньги на войну у нее кончатся. Кончатся в любом случае.

Вот тогда режим и столкнется с реальными результатами своей агрессии.

"Многие контрактники пойдут обратно – откуда приехали. Уже появляется информация о том, что в армейской среде назревают бунты. Где-то контрактникам не платят, где-то недоплачивают, и те спрашивают: зачем мы сюда пришли? За города, которые уже разрушены, они бьются месяцами или даже годами, и при этом не имеют никакой мотивации – ни политической, ни моральной, ни финансовой. Следовательно, возникает вопрос: за что им умирать в чужой стране, за какую родину? Поэтому ситуация будет ухудшаться, будут разворачиваться и уходить, причем не по одному-два, а ротами и батальонами", – прогнозирует Герман Обухов.

Он добавляет, что даже не может представить, кто решится их остановить, "ведь у людей оружие, танки и прочее".

Напомним, что такой exodus уже наблюдался – когда пригожинские "вагнеровцы" развернулись и пошли на Москву. Остановил это шествие сам Пригожин, потому что другие, действительно, не решались.

Когда же ожидать

Но, к сожалению, страна-агрессор очень большая, и устроена как динозавр (так устроены любые деспотии) – уже существующие сигналы будут еще долго идти "нервной системой" режима. Поэтому ожидать, что режим уже сейчас поймет безысходность своей ситуации, не стоит.

Но так или иначе, "все эти "чертики" – и экономические, и политические – выпрыгнут до конца года", и война будет прекращена, уверен Герман Обухов.

"Мой прогноз: в конце этого года или в начале следующего война прекратится в силу объективных обстоятельств – и военных, и экономических, и других", – говорит он.

Как сообщал OBOZ.UA, экономический кризис в России сейчас особенно ощутим в традиционно депрессивных российских регионах – Калмыкии, Марий Эл и Псковской области. Усугубляется экономический тупик сразу рядом факторов, среди которых – падение мировых цен на уголь и металл, санкционное давление и окончательная потеря европейского рынка.

