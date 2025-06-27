Сикорский заявил, что гонка вооружений между Россией и Западом может привести к падению режима Путина

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что гонка вооружений между страной-агрессором Россией и Западом может привести к падению режима российского диктатора Владимира Путина, как это произошло с Советским Союзом. Президент РФ спровоцировал Запад на увеличение расходов на оборону.

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Об этом глава польского МИД сказал в интервью мировым СМИ после того, как лидеры государств-членов НАТО на саммите в Гааге договорились об увеличении расходов на оборону. Его слова процитировали журналисты Anadolu.

По словам министра, Путин идет по пути Леонида Брежнева. Российский диктатор повторяет ошибки СССР и может потерять власть из-за новой гонки вооружений.

"Он сам когда-то сказал, что Советский Союз распался, потому что слишком много тратил на вооружение, а теперь он делает ровно то же самое", – сказал он.

Сикорский отметил, что президент РФ ведет "очень дорогостоящую войну" и спровоцировал Запад увеличить расходы на оборону.

"Он (Путин. – Ред.) ведет очень дорогую войну, а также спровоцировал, напугал весь Запад, заставив его увеличить расходы на оборону. Мы делаем это, потому что Путин нам угрожает", – сказал Сикорский.

По его словам, это означает, что из "экономики размером с Техас" Путину придется выжать еще больше средств на оборону.

"Надеюсь, с аналогичным результатом для режима (как в Советском Союзе), но быстрее", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, лидеры НАТО на саммите в Гааге одобрили исторический план по увеличению расходов на оборону. Государства согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП и подтвердили свою "непоколебимую приверженность" взаимной безопасности.

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