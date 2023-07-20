За более чем 500 дней войны Российская Федерация потеряла на полях сражений в Украине более 240 тысяч своих военных, то есть раненых должно быть ещё втрое больше. Тогда вместе потери (убитыми и ранеными) составляют около миллиона российских солдат. За это время украинская армия сбила 315 российских истребителей, 310 боевых вертолетов, уничтожила 4130 танков, 8070 боевых бронированных машин, 4600 единиц российской артиллерии, 435 средств ПВО и ПРО, 695 реактивных систем залпового огня, 18 военных кораблей, 7140 грузовых автомобилей и 1300 баллистических и крылатых ракет. На украинском поле боя российская сторона уже потеряла 50% своего боевого потенциала, что практически делает невозможным наступление РФ на некоторые другие страны, что было частью планов Кремля завоевать по меньшей мере 14 независимых государств - бывших советских республик, чтобы в конце декабря 2022 года, когда исполнялось 100 лет с дня создания Советского Союза, объявить, что СССР снова восстановлен, и конечно, с центром в Москве.

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Украине удалось уничтожить значительную часть обычных вооружений РФ и практически спасти многие страны от возможного военного нападения российской армии. На первый план выходили – Молдова, Казахстан и страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония. Эти маленькие страны Балтии выделяют 1,3% своего валового национального продукта на военную поддержку Украины, считая это реальным укреплением своей национальной безопасности и территориальной целостности. В наступлении на эти страны Москва хотела использовать, прежде всего, фактор присутствия русского национального меньшинства, которое могло бы поддержать российскую оккупационную армию.

В Эстонии это 30% этнических россиян, а в Латвии 28%. Правда, половина из них проевропейская, но это означает, что в этих странах НАТО и ЕС 14-15% населения открыто поддерживает Путина и агрессивную Москву. В Казахстане 15,5% этнических русских, но все они готовы поддерживать Кремль. В Молдове 11% населения составляют представители российского меньшинства, которое в своем абсолютном большинстве ориентируется на политику Кремля. Но у Молдовы треть собственного населения всё ещё имеет промосковскую ориентацию, что создает внутри страны очень напряженную ситуацию по реализации политики интеграции в Евросоюз. Кроме этого, есть ещё ренегатский регион Приднестровья, полностью подконтрольный Кремлю.

Таким образом, прорыв российской армии к границе Молдовы был стратегической задачей Кремля, который похоронили Вооруженные силы Украины. Задержание украинской армией обороны на линии Одесса-Николаев спасло Молдову от московской аннексии, поскольку эта страна была первой в списке российской армии, которая двигалась бы дальше в случае падения Украины. Путин очень плохо относится к Одессе и Николаеву, которые не допустили к себе его солдат, и поэтому особенно злостно обстреливает ракетами эти два украинских города, разрушая транспортную инфраструктуру и гражданские объекты. Российские баллистические и крылатые ракеты уничтожили 40 тысяч тонн зерна, предназначенного для экспорта морским коридором из Одессы. Это зерно планировалось в основном доставить в Китай, но российская армия, имея преимущество на море и воздухе, направила разрушительные и смертоносные ракеты, чтобы уничтожить продовольствие и цистерны с подсолнечным маслом, приготовленные для нужд бедных стран Африки.

Даже в то время, когда Москва уничтожает Украину своим мощным оружием, Будапешт выступает против посылки Украине кассетных боеприпасов или любого оружия, что, по мнению министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, только продолжит конфликт или приведёт к новым жертвам. Вы только представьте, как Украина, не имея достаточно систем противоракетной и противовоздушной обороны, не может даже защитить Одесский морской порт и сельхозпродукцию, которую ждут голодающие в бедных странах Азии и Африки, а уполномоченный по внешней политике Путина в странах НАТО и ЕС и одновременно министр иностранных дел Венгрии просит мировое сообщество Украину оставить без оружия, чтобы якобы быстрее прекратить убийства невинных людей.

Комментируя решение США отправить украинской армии кассетные боеприпасы, он на пресс-конференции в Будапеште отметил, что использование таких боеприпасов может иметь трагические гуманитарные последствия. Он призвал всех помочь восстановить мир в Украине и спасти человеческие жизни, а не посылать кассетные боеприпасы и другое оружие. "Чем больше оружия будет использовано в этой войне, тем дольше она будет продолжаться, и тем больше людей погибнет. Вот почему каждый, кто отправляет оружие в Украину, берёт на себя ответственность за дополнительные смерти и страдания большего количества семей", – сказал Сийярто.

Вы заметили, что речь идёт только об отправке оружия в Украину. Венгерский министр не упомянул об иранских дронах-убийцах, которыми Москва ежедневно терроризирует большинство городов Украины. Он даже не упомянул о русском оружии, которое Москва накопила за эти годы в огромных количествах, готовясь к кровопролитной войне. Сийярто очень расстроен тем, что от украинского оружия гибнут люди, а это исключительно российские военные, которые без приглашения пришли на чужую территорию и фактически убивают мирное украинское население. Сийярто это совсем не интересует. Для него главное, чтобы украинцы не убивали российского агрессора с помощью западного оружия, ведь таким образом война будет продолжена, а не завершена по сценарию Кремля. Заметим лишь, что спасение жизней российских военных, оккупировавших чужую территорию и терроризирующих мирное население Украины, не является гуманитарным делом. Гуманитарная акция, это когда вы просите Кремль не обстреливать Одессу и Николаев, Киев и Харьков, Херсон и Львов. Если вы хотя бы одним словом, осуждаете агрессию Москвы или уничтожение Россией поставок украинского продовольствия для стран третьего мира. Понятно, что всё это понимают только люди, имеющие нечто человеческое, а не те, что за горсть рублей готовы отстаивать интересы Москвы, представляя всем, что они выступают за мир.