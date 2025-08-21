"Сигнал от генсека НАТО понятен": Зеленский объяснил, какие гарантии безопасности нужны Украине, и высказался о выборах

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить от партнеров понимание архитектуры гарантий безопасности уже в течение семи-десяти дней. И только тогда страна согласна на встречу в трехстороннем формате, где будет присутствовать страна-агрессор РФ.

Об этом он сказал во время общения с журналистами после возвращения из зарубежных визитов. Также в очередной раз высказался на тему возможных уступок России, а еще – по теме проведения выборов в стране.

Результаты поездки

По словам президента, накануне на уровне лидеров состоялась встреча "коалиции желающих". После было несколько разговоров в аудио- и видеоформате на уровне главнокомандующих вместе с США.

"Эта интенсивность встреч – развитие одной из наших договоренностей относительно гарантий безопасности и участия Соединенных Штатов Америки", – объяснил он.

Зеленский говорит, что украинская сторона хочет видеть примерную инфраструктуру этих гарантий – подобную статье 5 Североатлантического договора. Далее Киев должен понять, какая страна и что будет готова делать в тот или иной момент.

"Наверное, без всех деталей, но мы будем иметь эту конфигурацию на столе. Далее президент США Дональд Трамп сказал, что он считает, что после этого мы должны иметь через неделю-две двустороннюю встречу. И если она принесет результат, то, как он сказал, "если для вас будет это важно, я обязательно присоединюсь к трехстороннему формату", – отметил президент.

Он выразил надежду, что Вашингтон будет соответственно реагировать, если вдруг страна-агрессор не согласится на двустороннюю встречу.

"Мы хотим окончания этой войны и четко это демонстрируем. Итак, сейчас должен быть шаг от российской стороны", – добавил Зеленский.

О выборах

Президент признался, что был бы доволен, если бы выборы в Украине уже были. В то же время добавил, что до этого он хотел бы закончить войну в стране.

"Чтобы уже закончить с этой темой, потому что она ничего не дает, кроме потасовки и политических призывов, плакатов и тому подобное. Главное, чтобы они дали мне возможность закончить войну, а не раскололи государство до этого. Это единственная просьба ко всем желающим", – прокомментировал Зеленский.

Новость дополняется...