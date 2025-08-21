Кремль хочет диктовать свои условия: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Лаврова о гарантиях безопасности для Украины

Кремль требует, чтобы Россия имела право вето на любые западные гарантии безопасности для Киева. Он пытается подорвать текущие усилия США, Европы и Украины по созданию условий для прочного мира в стране.

Согласие с требованиями агрессора позволять ему диктовать условия и ограничат возможности других государств-гарантов прийти на помощь украинцам. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Заявления приспешников Путина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 20 августа заявил, что любые серьезные обсуждения западных гарантий безопасности для Украины без участия России – это "путь в никуда". По его словам, Москва "не может согласиться" с тем, что предлагаемые "вопросы коллективной безопасности" могут быть решены без нее. Таким образом Кремль фактически требует права вето на западные гарантии безопасности для Украины. Лавров также пригрозил, что Россия предпримет "жесткие и жесткие" действия, чтобы гарантировать, что ее "законные интересы" будут частью любого послевоенного соглашения о безопасности для Украины.

"Кремль, вероятно, пытается внедрить свои требования в продолжающиеся совместные усилия США, Европы и Украины по созданию структуры безопасности, которая послужит гарантией против будущего повторного вторжения России в случае мирного урегулирования", – отмечает ISW.

Аналитики предостерегают, что предоставление России права вето на западные гарантии безопасности позволит Кремлю диктовать условия, которые ослабят способность Украины противостоять новому российскому вторжению, не давая стране возможности заключать обязывающие двусторонние или многосторонние соглашения о безопасности, подобные тем, которые сейчас обсуждаются, а также наращивать и модернизировать свои вооруженные силы и получать поддержку от партнеров Киева.

Чего добивается Россия

"Кремль, похоже, требует, чтобы любые гарантии безопасности основывались на тех, которые предложены в рамках Стамбульского протокола 2022 года, который предоставит России и ее союзникам право наложить вето на западную военную помощь Украине и оставит страну беспомощной перед лицом будущих российских угроз", – считают в ISW.

Лавров заявил, что Россия выступает за "коллективные гарантии безопасности", которые являются "действительно надежными", и что хорошим примером таких гарантий были Стамбульские переговоры в 2022-м. Хотя они навсегда запретили бы Украине вступать в НАТО, наложили бы ограничения на численность украинской армии и запретили бы стране получать западную военную помощь. При это без каких-либо ограничений на размер или возможности российских сил.

Гарантии безопасности, предложенные в проекте Стамбульского протокола 2022 года, рассматривали Россию как нейтральное "государство-гарант" безопасности Украины наряду с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН, не называя РФ воюющей стороной в войне. Все это может дать Китаю и России право вето на любые действия, которые гаранты могут предпринять в ответ на возобновление российского нападения, предоставив Совету Безопасности ООН полномочия принимать "меры, необходимые для восстановления и поддержания международного мира и безопасности".

"Такие "гарантии безопасности" позволят Кремлю и его союзникам диктовать средства и инструменты, которые Украина может использовать для защиты от России, и ограничат возможности других государств-гарантов прийти на помощь Украине", – резюмировал ISW.

Что предшествовало

Официальный представитель МИД России Мария Захарова недавно заявила, что Россия не может допустить присутствия войск стран-членов НАТО в Украине в рамках каких-либо гарантий безопасности.

Лидеры европейских стран опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили, что ни одно мирное соглашение не должно налагать ограничений на вооруженные силы Украины или на ее сотрудничество с третьими странами, а Россия не может иметь право вето на пути Украины к вступлению в Европейский Союз или НАТО. Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас заявила, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять в плане выполнения каких-либо обещаний или обязательств по постоянному прекращению военной деятельности против Украины и что любые гарантии безопасности должны быть надежными и заслуживающими доверия, чтобы удержать российское военное командование от перегруппировки и начала будущего вторжения в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно опросу, большинство украинцев считают наиболее приемлемым мирное урегулирование войны на основе совместного плана, разработанного Украиной и европейскими партнерами. В то же время абсолютное большинство граждан категорически не воспринимают условный "мирный план" на российских условиях.

