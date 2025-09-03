'Сигнал' для Трампа: в ISW объяснили, как Путин использовал встречу с Фицо и что стоит за заявлениями

Российский диктатор Владимир Путин воспользовался встречей с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, чтобы в очередной раз продемонстрировать, что Москва якобы заинтересована в прекращении войны в Украине. Главарь Кремля сделал вид, что предлагает уступки требованиям США.

При этом Путин отказывается выполнять реальные требования США и обвиняет Запад в провоцировании российской агрессии. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Китайское турне Путина

В ходе своего четырехдневного визита в Китай российский диктатор провел ряд двухсторонних встреч. Путин говорил, в том числе, с премьером Словакии Фицо и сделал после переговоров ряд заявлений.

Путин заявил, что Россия никогда не выступала против вступления Украины в Европейский союз, хотя по-прежнему выступает против вступления Украины в НАТО. Также диктатор повторил пропагандистский нарратив о том, что в Украине в 2014 году якобы произошел "переворот". По его словам, эти события спровоцировали Россию на вторжение в Украину в 2014 и 2022 годах, и всячески отрицал, что у России есть какие-либо будущие планы нападения на другую европейскую страну.

Путин предположил, что Россия может быть открыта для эксплуатации оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции совместно с Соединёнными Штатами и Украиной в будущем, если возникнут "благоприятные обстоятельства".

Аналитики ISW подчеркнули, что Путин, вероятно, представляет эти весьма ограниченные и косвенные уступки, чтобы симулировать интерес к мирным переговорам с администрацией президента США Дональда Трампа, примерно через две недели после того, как глава Белого дома вновь выдвинул "дедлайн" и заявил о своем желании прямых и серьезных мирных переговоров между Россией и Украиной.

Что предшествовало

Требования Путина к Украине для прекращения войны включают ультимативные условия, которыми Кремль пытается оперировать при попытках дипломатического процесса. В частности, речь идет о территориальных уступках, нейтральном статусе и отказе от вступления в НАТО

Кроме того, Россия требует значительного сокращения Вооруженных Сил Украины. Также требования РФ включают предоставление русскому языку официального статуса на территории Украины, а также обеспечение свободы деятельности Русской православной церкви.

Как сообщал OBOZ.UA, после саммита США – Россия на Аляске в сети появился перечень требований, которые российский диктатор Владимир Путин выдвигает для окончания войны против Украины. Фактически главарь Кремля не отказался ни от каких своих условий, которые ранее неоднократно озвучивались представителями страны-агрессора.

