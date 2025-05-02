Сигнал для Путина и Трампа: Франция и Польша планируют подписать глобальный оборонный договор

Франция и Польша намерены заключить широкомасштабный договор, охватывающий оборонные и экономические вопросы. Документ будет подписан французским лидером Эммануэлем Макроном и польским премьером Дональдом Туском 9 мая – на следующий день после того, как Европа отметит 80-летие с момента окончания Второй мировой войны.

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Об этом сообщает Financial Times. По мнению аналитиков, эта договоренность станет последним шагом европейских стран по углублению военных связей перед лицом агрессии России и неопределенности по гарантиям безопасности со стороны США.

Намерение продемонстрировать самостоятельность

Отмечается, что оборонный договор не новый, а разрабатывался годами. Однако его значимость выросла после заявлений американского лидера Дональда Трампа о сближении с Россией и угроз отказаться от американских гарантий, десятилетиями являвшихся основой европейской безопасности.

Теперь подписанием договора Польша стремится продемонстрировать самостоятельность от США, в частности, "возможность попасть под ядерный зонтик Франции". Также ранее премьер страны затронул идею создания Варшавой собственного ядерного арсенала для сдерживания России.

"Туск посылает сигнал Вашингтону, нашему главному союзнику в течение многих лет. Это четкий сигнал: Польша не зависит исключительно от США, у нее могут быть и другие сильные ядерные союзники", – пояснил аналитик по безопасности из польского аналитического центра Defence24 Александр Олех.

По его словам, Франция же на протяжении десятилетий отмечала, что ее "жизненно важные интересы", определяющие возможность применения ядерного оружия, имеют "европейское измерение". Однако Париж никогда четко не формулировал, что именно это значит – чтобы "сохранить гибкость для президента и держать врага в неведении", что является основой ядерного сдерживания.

По мнению французских чиновников, опрошенных FT, во время встречи в Нансе 9 мая Макрон и Туск вряд ли придут к конкретным договоренностям по ядерному сдерживанию. Но соглашение будет охватывать широкий круг тем и станет аналогичным тем, что уже связывают Францию с ее соседями – Германией, Италией и Испанией. Также во Франции есть более узкие соглашения, такие как Ланкастерский договор с Великобританией.

Ускорение экономического и военного сотрудничества

Ранее на этой неделе Туск заявил, что новый договор приведет к "очень серьезному ускорению" экономического и военного укрепления безопасности в Европе.

С экономической точки зрения Франция рассчитывает сыграть более заметную роль в энергетическом переходе Польши от угля, до сих пор обеспечивающего большую часть ее электроэнергии.

Также, по словам источников, договор демонстрирует, насколько Париж рассматривает Варшаву как более важного партнера на фоне войны в Украине. Ныне Макрон ведет активную дипломатическую работу, пытаясь повлиять на Трампа в рамках мирных переговоров с Москвой и Киевом, а также предотвратить введение новых американских тарифов на европейский импорт.

Обе инициативы отражают убежденность Макрона в том, что Европе необходимо стать более автономной и конкурентоспособной, чтобы противостоять геополитическим вызовам. Он также тесно сотрудничает с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в вопросе защиты Украины, если Трамп заключит перемирие без предоставления гарантий безопасности от США", – говорится в публикации.

Сообщается, что канцлер Германии Фридрих Мерц посетит Макрона в Париже, затем Туска в Варшаве. Он также выразил интерес к французскому ядерному зонтику и отметил, что Европа больше не может рассчитывать на защиту со стороны США.

Кроме того, Франция и Польша модернизируют двусторонний договор, заключенный в 1991 году – вскоре после выхода Польши из-под коммунистического режима и за несколько лет до вступления в НАТО и ЕС.

"Цель – углубить и придать реальную форму ключевым аспектам франко-польских отношений, включая оценку угроз, совместные оборонные проекты и расширение диалога по стратегическим вопросам, включая ядерное сдерживание", – сказал французский чиновник.

В рамках нового договора Париж может увеличить поставки военной техники в Варшаву.

"Если говорить прямо, Франция до недавнего времени не проявляла особого интереса к Польше как партнеру. Но теперь, когда США меняют свою политику, они видят шанс укрепить свое присутствие", – подчеркнул аналитик Олех из Defence24.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2025 года Макрон заявил, что Франция готова взять на себя ядерную защиту Европы. Тогда в Польше максимально положительно отреагировали на идею Парижа, а Германия и Норвегия сказали, что не готовы к распространению ядерного оружия на европейском континенте.

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