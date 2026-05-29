Сибига об итогах Совбеза ООН по новой волне террора РФ в Украине: ожидаем решительных действий

Российские попытки оправдать эскалацию в войне в Украине являются тщетными. В то же время подавляющее большинство международного сообщества осудило эти провокации со стороны Москвы.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, подводя итоги заседания Совета Безопасности ООН. Его слова приводит пресс-служба МИД Украины.

"Любой длительный и справедливый мир должен быть прочно укоренен в Уставе ООН и международном праве. Это заседание еще раз доказало, что попытки России оправдать свои действия и эскалацию напрасны. Одного лишь документирования мало. Теперь мы ожидаем от мирового сообщества решительных действий, которые усилят политическое и экономическое давление на агрессора, заставив Москву наконец прекратить эту войну", – подчеркнул он.

Кроме того, во время заседания постпред Украины в ООН Андрей Мельник в очередной раз поднял вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совета Безопасности. По его словам, Россия продвигает альтернативное видение международных отношений, где сила преобладает над законом, а соседним государствам отказывают в праве определения своего будущего.

"Что конкретно должны сделать государства-члены, чтобы остановить эту неприкрытую эрозию, постепенное искажение Устава ООН Россией и ее посредниками? Злоупотребление Россией правом вето держит Совет Безопасности в заложниках. Никому не разрешается злоупотреблять привилегированным статусом как лицензией действовать безнаказанно", – сказал дипломат.

Напомним, во время массированной атаки оккупантов в ночь на 24 мая основной удар принял на себя Киев. Последствия фиксировались во всех районах города, состоялись прилеты в жилые дома. Из-за этого преступления погибли три человека.

Кроме этого, в результате вражеского вероломства 77 человек получили ранения различной степени тяжести. Жертвами агрессии ВС РФ 24 мая стали два человека, а также есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, практически сразу стало известно, что во время массированной комбинированной атаки 24 мая Россия задействовала баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Удар этой ракеты зафиксирован в районе Белой Церкви.

