Швеция объявила о новом пакете помощи для Украины: что получат ВСУ

В Швеции заявили о подготовке передачи военной помощи Украине, которая борется с российской агрессией. Воинам ВСУ поступят поступят десятки БМП и артиллерийские установки Archer, которые эксперты называют точным инструментом для нанесения "хирургических" ударов.

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Подробности о том, что входит в новый пакет помощи, премьер-министр Ульф Кристерссон и министр обороны Пол Йонсон поделились на пресс-конференции в четверг, 19 января. OBOZREVATEL рассказывает, какую поддержку получат от страны Евросоюза украинские Силы обороны.

В повестке дня заседания говорится, что правительство Швеции должно дать "поручение Вооруженным силам относительно подготовки передачи Украине артиллерийских систем".

По данным Expressen, Киев может получить 12 единиц шведской САУ Archer. Перед отправкой их снимут с запасов и модернизируют. Благодаря тому, что французская Caesar и немецкая PzH 2000 имеют схожую с Archer конструкцию и систему управления, украинские военные смогут достаточно быстро ею овладеть.

На брифинге было объявлено, что Швеция включила в новый пакет военной помощи Украине около 50 БМП CV90 и САУ Archer.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что ВСУ получат колесные 155-мм гаубицы Archer, в то же время не назвал точное количество САУ, которые будут отправлены в Украину, передает Cornucopia.

Однако известно, что это будут гаубицы из тех 24, которые раньше планировала приобрести Норвегия. Правда, ныне доступно только 20 из этих систем. Еще четыре используются для обучения и маркетинговых потребностей. Шведские медиа предполагают, что Украина получит дивизион из 12 САУ Archer.

Также страна доставит 50 боевых машин пехоты CV90. Вероятнее всего, это будет версия CV9040 – основной вид этой БМП, который стоит на вооружении шведских Вооруженных сил.

CV90 вооружена 40-мм пушкой L70 Boffors. В армии Швеции имеются более 500 таких БМП.

Также шведское правительство анонсировало поставки Украине дополнительных противотанковых гранатометов NLAW.

Как Швеция поддерживает Украину

В середине декабря правительство Швеции приняло девятый пакет военной помощи Украине – на 50% больше предыдущего. Он содержал средства противовоздушной обороны, снаряжение для еще одного вида ПВО, а также зимнюю амуницию для украинских военных.

Тогда министр обороны страны Пол Йонсон заявил, что Швеция не намерена передавать Украине многоцелевые истребители Gripen четвертого поколения, которые разработала компания Saab. Однако Стокгольм поможет поставке Киеву систем противовоздушной обороны.

Йонсон оговорился, что среди возможных вооружений, которые шведская сторона может предоставить ВСУ, на первом месте в списке желаний Киева стоят артиллерийские системы Archer. Что это за САУ и чем она будет полезна нашим воинам, читайте в материале по ссылке.

Помимо этого, шведское правительство приняло решение выделить на помощь Украине еще более €55 млн (600 млн шведских крон) – на восстановление страны после атак российских оккупантов.

С началом 2023 года Швеция назвала военную поддержку Украины одним из приоритетов председательства в Европейском Союзе. Там подчеркнули, что единство стран-партнеров является ключом к безопасности, устойчивости и процветанию ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже в конце этой недели о дополнительной помощи Украине может объявить и администрация президента США Джо Байдена. Пока в Белом доме не раскрывали подробностей по этому поводу, в то же время пообещали приложить усилия, чтобы привлечь диктатора Владимира Путина к ответственности за военные преступления, совершенные против украинского народа.

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