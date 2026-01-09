Швеция подарила Украине 26 самоходных гаубиц Archer: в чем их преимущества

Швеция передала Украине 26 современных самоходных гаубиц Archer, которые усиливают возможности украинских артиллерийских подразделений. По словам представителей 45-й отдельной артиллерийской бригады, оружие показало чрезвычайную точность и мобильность на поле боя.

В то же время интенсивная эксплуатация вызвала быстрый износ стволов, из-за чего Швеция уже прислала более 10 запасных в середине 2025 года. Об этом сообщает Посольство Швеции в Киеве на странице в Facebook.

Гаубица Archer – это современная шведская самоходная артиллерийская система, установленная на тяжелом вездеходе и управляемая дистанционно из бронированной кабины. Она сочетает передовые баллистические расчеты с высокой точностью и быстрой передислокацией, что позволяет эффективно поражать цели на расстоянии до 50 км.

Система совместима с международными боеприпасами, что расширяет тактические возможности украинских войск. По реакциям военных, после получения "Арчеров" их подразделения получили существенное усиление на фронте, особенно в контрбатарейной борьбе и при точечных артиллерийских ударах.

Интенсивная эксплуатация привела к быстрому износу стволов, поэтому Швеция оперативно прислала более 10 запасных стволов, чтобы обеспечить непрерывную боевую готовность систем. Украинские артиллеристы уже планируют интегрировать гаубицы в стратегические операции на разных направлениях фронта, используя преимущества их мобильности и точности.

