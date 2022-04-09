Шольц заявил, что Путин разрушает будущее России, и потребовал от Кремля вывести войска из Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент государства-агрессора РФ Владимир Путин разрушает будущее своей страны. Он также в очередной раз потребовал от Путина немедленного прекращения огня и вывода войск из Украины.

Как сообщает Handelsblatt в субботу, 9 апреля, об этом Шольц сказал во время предвыборного митинга Социал-демократической партии Германии в городе Любек. В частности, он обвинил Путина в империалистическом мышлении, "которое мы узнали из 19, 18, 17 и других веков".

Канцлер ФРГ также потребовал от Путина немедленного прекращения огня и вывода войск РФ с территории Украины.

Он добавил, что санкции стран Запада уже оказывают сильное влияние на экономическое развитие России и помогут Украине защитить себя: "Правильно, что мы снабжаем их (украинцев, – ред.) защитным оружием. Мы это сделали и будем делать".

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"Вы разрушаете будущее своей страны", – сказал Шольц, обращаясь к Путину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон практически одновременно выразили возмущение зверствами в Буче. Они заявили, что РФ должна ответить за военные преступления против украинцев.

Напомним также, ранее хакеры взломали систему видеонаблюдения в Москве, оставив послание для Путина. Публикацию они завершили приветствием "Слава Україні!".