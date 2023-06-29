Шольц: цель Запада – помочь Украине, а не добиться смены режима в России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что смена режима в России не является целью Запада. Партнеры хотят помочь Украине обрести безопасность.

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Об этом сообщает Sky News. Таким образом Шольц прокомментировал попытку переворота в стране-агрессоре.

В частности, на вопрос, останется ли кровавый президент РФ Владимир Путин на этом посту еще долго, канцлер ФРГ сказал, что цель Запада в поддержке Украины состоит в том, чтобы помочь ей защитить себя, а не добиться смены режима Кремля.

Также Шольц заявил, что нет смысла надеяться на то, что мятеж положит конец правлению Путина. По его словам, неясно, будет ли лучше тот, кто придет после диктатора.

"Войска "Вагнера" – воинская часть, которая действует очень агрессивно по всему миру, и очень конкретно – в войне России против Украины", – отметил канцлер.

При этом, он не скрывает, что неудавшийся мятеж "вагнеровцев" ослабил Путина.

"Я действительно считаю, что он ослаблен, поскольку это показывает, что в автократических властных структурах есть трещины, и он не так крепко держится в седле, как он всегда утверждает", – заявил Шольц.

Однако, по его словам, неясно, повысит ли это вероятность того, что Кремль выведет свои войска с Украины для проведения мирных переговоров.

Добавим, источники WSJ в западных разведках уверяют, что Пригожин собирался взять в плен Шойгу и Герасимова в Ростове. Однако утечка данных заставила главаря ЧВК начать выступление раньше запланированных сроков. Это, а также отсутствие столь массовой поддержки среди военнослужащих РФ, на которую рассчитывал Пригожин, в результате и привело к провалу мятежа.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден убежден, что вооруженный мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в минувшие выходные нанес сокрушительный удар по авторитету президента РФ Владимира Путина. По мнению американского лидера, эти события "абсолютно ослабили" российского диктатора, ведь он "проигрывает войну у себя дома".

Ранее The New York Times опубликовала статью, согласно которой "сирийский мясник" Суровикин знал, что Пригожин готовит бунт. Такую информацию издание получило от источников среди официальных лиц США, знакомых с данными американской разведки.