Шольц объяснил, почему тормозил оказание военной помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что его страна часто медлила с военной помощью, которую Украина просила у Берлина для борьбы с полномасштабным вторжением России. Он пояснил, что задержки связаны с тем, что в ФРГ "немного другая система".

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Он подчеркнул, что правительство страны должно взвешивать такие важные решения, а для этого нужно больше времени. Об этом Шольц сказал 14 мая на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Трансляция доступна в Facebook.

В то же время, канцлер заверил, что поддержка Украины Германией – стабильная и постоянная. Шольц отметил, что Берлин предоставлял украинской армии такое оружие, которым она сейчас может себя защищать и иметь возможность освобождать временно захваченные Россией территории.

"Германия имеет устойчивый и стабильный курс поддержки Украины, предусматривающий также, что мы всегда взвешиваем решения. То, что мы взвешивали или иногда, возможно, немного медлили, – это связано с тем, что у нас немного другая система, но наша поддержка не меняется", – заявил он.

Также политик отметил, что кроме того, есть и другие компоненты немецкой помощи "которые, может быть, не так видимы". В частности, Шольц напомнил, что ФРГ проводит обучения для воинов Сил обороны Украины, предоставляет боеприпасы, работает над сервисными хабами для ремонта украинской техники в других странах.

Как известно канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил выделение нового пакета военной помощи на 2,7 млрд евро. В него войдут дополнительные боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский сказал, что все западные партнеры знают, какое именно вооружение необходимо украинской армии для предстоящего контрнаступления, а также для обороны. Это бронетехника, дальнобойные ракеты и системы ПВО.