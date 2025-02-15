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Шольц на Мюнхенской конференции: Европа стремится к справедливому миру для Украины, переговоров без Киева не будет

Катя Поплюйко
Новости политики
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Шольц на Мюнхенской конференции: Европа стремится к справедливому миру для Украины, переговоров без Киева не будет

Европа стремится к справедливому миру для Украины и крепко стоит на ее стороне. В частности, диалог о дальнейшей судьбе украинского государства должен проходить исключительно с участием Киева.

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Соответствующие заявления сделал канцлер Германии Олаф Шольц во время второго дня выступления на Мюнхенской конференции. По его словам, распад Украины не принесет мир и порядок в Европу.

"Как сторонники демократии мы стоим на стороне Украины. Поэтому я рад, что в США подтвердили нашу общую цель сохранить независимость и суверенность Украины", – отметил Шольц.

Комментируя переговоры об окончании войны, он подчеркнул, что "ничего не должно быть об Украине без Украины. Также он заявил, что "границы не должны меняться силой".

Шольц на Мюнхенской конференции: Европа стремится к справедливому миру для Украины, переговоров без Киева не будет

"Победа России и распад Украины – не приведут к миру и порядку в Европе. Мы никогда не поддержим навязанный Украине мир. Мы также не согласимся на любое решение, разделяющее европейскую и американскую безопасность. От этого выиграет только Путин" – подчеркнул канцлер.

Он добавил, что именно европейская сторона играет ключевую роль в поддержке Украины. Поэтому даже после завершения боевых действий нужно и дальше помогать Киеву военной помощью, а сильная армия является залогом того, что нападение страны-агрессора не повторится в будущем.

"Сейчас в Украине около 1 млн человек в армии, они достаточно хорошо оснащены. И это говорит, что после войны Украина будет иметь достаточно хорошие Вооруженные силы. Но какие гарантии мы можем получить от России, что нападение не повторится? Эта гарантия – сильная армия Украины, которая превышала бы их экономическую мощь и смогла бы выстоять в послевоенное время", – подчеркнул он.

Канцлер подчеркнул, что диктатор Путин планировал "установить марионеточный режим в Украине, а Украина – сильная демократическая страна, которая уверенно движется к членству в ЕС".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в одном из интервью Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в военной помощи от Соединенных Штатов даже после окончания войны. По его словам, поддержка Америки играет немаловажную роль для обороны Украины и ее будущего.

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