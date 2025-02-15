Шольц на Мюнхенской конференции: Европа стремится к справедливому миру для Украины, переговоров без Киева не будет

Европа стремится к справедливому миру для Украины и крепко стоит на ее стороне. В частности, диалог о дальнейшей судьбе украинского государства должен проходить исключительно с участием Киева.

Видео дня

Соответствующие заявления сделал канцлер Германии Олаф Шольц во время второго дня выступления на Мюнхенской конференции. По его словам, распад Украины не принесет мир и порядок в Европу.

"Как сторонники демократии мы стоим на стороне Украины. Поэтому я рад, что в США подтвердили нашу общую цель сохранить независимость и суверенность Украины", – отметил Шольц.

Комментируя переговоры об окончании войны, он подчеркнул, что "ничего не должно быть об Украине без Украины. Также он заявил, что "границы не должны меняться силой".

"Победа России и распад Украины – не приведут к миру и порядку в Европе. Мы никогда не поддержим навязанный Украине мир. Мы также не согласимся на любое решение, разделяющее европейскую и американскую безопасность. От этого выиграет только Путин" – подчеркнул канцлер.

Он добавил, что именно европейская сторона играет ключевую роль в поддержке Украины. Поэтому даже после завершения боевых действий нужно и дальше помогать Киеву военной помощью, а сильная армия является залогом того, что нападение страны-агрессора не повторится в будущем.

"Сейчас в Украине около 1 млн человек в армии, они достаточно хорошо оснащены. И это говорит, что после войны Украина будет иметь достаточно хорошие Вооруженные силы. Но какие гарантии мы можем получить от России, что нападение не повторится? Эта гарантия – сильная армия Украины, которая превышала бы их экономическую мощь и смогла бы выстоять в послевоенное время", – подчеркнул он.

Канцлер подчеркнул, что диктатор Путин планировал "установить марионеточный режим в Украине, а Украина – сильная демократическая страна, которая уверенно движется к членству в ЕС".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в одном из интервью Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в военной помощи от Соединенных Штатов даже после окончания войны. По его словам, поддержка Америки играет немаловажную роль для обороны Украины и ее будущего.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!