'У нас будет мало шансов выжить': Зеленский заявил о критичности помощи США даже после войны

Украина критически нуждается в военной помощи США даже после войны. В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в окончании боевых действий.

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Такое мнение высказал президент Зеленский в интервью программе Meet the Press на NBC News. По его словам, поддержка Америки играет немаловажную роль для обороны страны и ее будущего.

Украинский лидер даже не хочет представлять дальнейшую судьбу Украины без партнерства Соединенных Штатов.

"Наверное, это будет очень, очень, очень тяжело. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов, очень мало шансов выжить без поддержки США. Я думаю, что это очень важно, критически важно", – сказал он.

Гарант выразил обеспокоенность, что в случае прекращения помощи от США, Украина станет уязвимой к новым атакам со стороны РФ в будущем.

Он также подчеркнул, что Путин не намерен завершить войну, а лишь хочет временного прекращения огня для перегруппировки своих войск и ослабления международных санкций.

"Это действительно то, чего он хочет. Он хочет сделать паузу, подготовиться, потренироваться, снять некоторые санкции из-за прекращения огня и так далее", – резюмировал Зеленский.

Напомним, в начале февраля президент Украины заявил, что вклад США в украинскую обороноспособность составляет около 30%. Прекращение американской помощи представляет большой риск для Украины и для европейских стран.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам спецпредставителя президента США Кита Келлога, Владимир Зеленский и диктатор Владимир Путин должны провести прямые переговоры, в ходе которых обе стороны должны "от чего-то отказаться". В то же время, он заверил, что Америка не будет договариваться с Россией без Украины.

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