'Схема та же самая': Фейгин объяснил, что стоит за заявлениями Кремля об условиях мира в Украине и при чем здесь война в Иране

Россия продолжает выдвигать новые требования относительно условий прекращения войны в Украине, несмотря на уже существующие договоренности и переговорные процессы. Юрист и политический эксперт Марк Фейгин объяснил, что за этими заявлениями стоит попытка давления на Украину и США.

По его мнению, Кремль стремится получить максимально выгодные для себя односторонние условия, используя любые внешние факторы, в частности ситуацию на Ближнем Востоке. Такое мнение российский правозащитник высказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Фейгин отметил, что ранее Москва предлагала слишком жесткие условия, которые Украина отвергла.

Даже во время якобы "стамбульских соглашений" не было никакого парафирования или согласования, а сами условия включали территориальные уступки, гарантии безопасности, "денацификацию и демилитаризацию". Эти требования давно отвергнуты и не могли служить отправной точкой для реальных переговоров.

С приходом Дональда Трампа к переговорам условия Кремля стали значительно скромнее, но после Анкориджа 2025 года и последних переговоров они снова изменились. Последнее публичное требование Москвы – юридическое признание временно оккупированных территорий, чего не предусматривал план Трампа из 28 пунктов.

Эксперт отметил, что главная цель Кремля – не договариваться, а получить максимум территорий и ресурсов. В частности, Россия может требовать полной передачи Запорожской и Херсонской областей и сокращения украинской армии.

"Такого характера требования обеспечивают бесконечное продолжение войны", – сказал Фейгин.

Он подчеркнул, что заявления Кремля о новых требованиях имеют целью усилить давление на Украину со стороны США. Параллельно война в Иране и высокие цены на нефть создают дополнительные возможности для Москвы: Кремль может предлагать свои услуги посредника Вашингтону в обмен на повышение условий по войне в Украине.

По мнению эксперта, возможности России вести войну в 2026 году еще есть, хотя последние успехи на фронте свидетельствуют о том, что Москва больше проигрывает, чем выигрывает.

"Конечно, они больше проигрывают, чем выигрывают, если говорить о последнем месяце-двух, о том, что происходит в Запорожье, в Купянске, в Харьковской области. Какие же это возможности для ведения войны, если вы не двигаетесь вперед? Единственное только в Константиновке, бои на все том же Донецком направлении. Москва может считать, что это все переменная вещь, локальная, что мы в Запорожье снова приблизимся к городу, Купянск заберем и так далее. Наверное, они пока не воспринимают это как проблему, которая не решается в дальнейшем", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин на самом деле никогда не стремился к переговорам и завершению войны. Москва лишь имитировала готовность к диалогу, при этом пытаясь выдвигать Киеву ультиматумы и требовать территориальных уступок.

Сейчас трехсторонние переговоры между Украиной, США и страной-агрессором РФ на паузе. Подготовку к следующему раунду Владимир Зеленский назвал "целой Санта-Барбарой".

