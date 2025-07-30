'Шансы высокие': Туск заявил, что есть множество признаков приостановления войны в Украине в ближайшее время

Существует высокая вероятность приостановления войны в Украине в ближайшее время – на это указывают многие признаки. Однако, несмотря на это, Польша должна быть готова к обороне в любой момент.

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Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции 30 июля. Его цитирует польское издание Onet.

Туск подчеркнул, что Польша должна быть готова к нападению России, независимо от событий на российско-украинском фронте.

"Есть неплохие шансы и множество признаков, указывающих на возможность того, что российско-украинская война будет как минимум приостановлена в ближайшем будущем. Но это никоим образом не меняет нашей ситуации. Польша должна быть готова защищаться, независимо от событий на российско-украинском фронте. Мы не можем потерять ни часа, ни дня в этой гонке за современную армию", – подчеркнул премьер-министр.

Издание отмечает, что глава польского правительства провел совещание с руководителями военных институтов страны. Туск высоко оценил уровень подготовки и компетентности польских инженеров, программистов и молодых специалистов.

"Речь идет о чрезвычайно компетентном составе. Это не только командиры и руководители институтов, но и молодые инженеры, IT-специалисты, программисты. Это абсолютное сокровище Польской армии", – сказал премьер.

По его словам, безопасность в будущем зависит от того, что рождается "в головах", а не только в казармах. Войну выигрывает интеллект и технологии, убежден Туск.

"Сегодня войны выигрывают более умные и лучше оснащенные армии, с высоким уровнем технологий", – подчеркнул премьер Польши.

Также Дональд Туск отметил, что польские деньги, вложенные в оборону, должны оставаться в Польше. Страна не может вечно инвестировать государственные средства в иностранное вооружение, она должна поддерживать польские оборонные компании и польские умы, считает премьер-министр.

"С польской точки зрения абсолютно ключевым является то, чтобы сотни миллиардов злотых, которые мы хотим направить на оборону, работали максимально внутри Польши", – заявил он.

Туск также отметил высокий уровень польских специалистов в сфере кибербезопасности страны и заявил, что ее обеспечивают именно национальные команды.

"О нашей кибербезопасности заботится, возможно, лучшая в мире команда. Конкурировать с нами, возможно, могут только американцы", – сказал Туск.

Напомним, что несмотря на договоренности с НАТО Польша отказалась передать Украине истребители МиГ-29, заявив, что они ей нужны.

Также Польша постоянно поднимает свои истребители во время ракетных обстрелов Украины. При этом она не сбивает даже те воздушные цели, которые залетают на ее территорию.

Как сообщал OBOZ.UA, существует несколько факторов, которые указывают, что нападение России на страны ЕС почти неизбежно, а региональные фронты в Европе – уже не сценарий, а перспектива. Такое мнение высказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

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