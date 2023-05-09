Шаг к трибуналу над руководством РФ: в Нюрнберге приняли 'Декларацию о преступлении российской агрессии'. Документ

Международная академия Нюрнбергских принципов приняла декларацию, которая осуждает военные преступления России против Украины. В документе подчеркивается, что все виновные должны быть привлечены к ответственности за агрессию против украинского народа.

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Текст декларации обнародовали на сайте академии в понедельник, 8 мая. Документ призывает создать трибунал для судебного преследования за преступления в Украине.

Также там предлагается расширить полномочия Международного уголовного суда.

"Международная академия Нюрнбергских принципов вновь заявляет, что преступление агрессии является преступлением по международному праву, и подчеркивает, что данное преступление влечет за собой индивидуальную уголовную ответственность", – говорится в тексте.

Организация в декларации призвала международное сообщество обеспечить судебное преследование за преступления агрессии против Украины.

"..призывает международное сообщество поддержать создание трибунала для судебного преследования за преступления агрессии, как они определены в международном праве, совершенные на территории Украины", – сказано в документе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своем аккаунте в Twitter поприветствовал Нюрнбергскую декларацию, которая "прямо связывает Нюрнбергский трибунал и Специальный трибунал по делу о преступлении агрессии против Украины".

"Российское руководство, как и нацистское руководство 1945 года, должно быть привлечено к ответственности за преступление агрессии", – написал глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, чтогибридного трибунала для кремлевского диктатора Владимира Путина не будет. Украина будет работать над созданием отдельного международного трибунала.

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