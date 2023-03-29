Шаг для укрепления духовной независимости Украины и защиты от манипуляций России – Зеленский о выселении УПЦ МП из лавры

В среду, 29 марта, Украина сделала еще один шаг по укреплению духовной независимости нашего государства. Выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры является защитой общества от старых и циничных московских манипуляций религией.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам, опубликованном в Telegram. Он отметил, что с 1991 года Украина – это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы, и так будет всегда (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Украина не потеряла еще ни одной недели за время полномасштабной войны: постоянно прибавляем силы нашему государству, прочности – нашим Силам обороны и безопасности, уверенности – нашему движению, движению к победе", – заверил лидер государства.

Также президент сообщил, что в этот день принял участие в глобальном Саммите за демократию по приглашению лидера США Джо Байдена. Он отметил, что это одна из наиболее представительских площадок для защиты нашего устройства – устройства свободных народов.

"Позиция Украины, как и всегда, очень конкретна, максимально практична. И почти во всех речах лидеров на Саммите были точные слова поддержки нашего государства, наших людей. Я благодарю за это каждого лидера, каждый народ, который чувствует так же, как и мы, что ценности свободы стоят самой мощной защиты", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что сегодня наблюдается самое большое за долгое время единение демократических стран, и оно достаточно, чтобы бороться за свободу.

"Но, чтобы победить в противостоянии с тиранией, нужно большее единение. Уверен, что демократический мир способен его достичь. Способен победить", – убежден гарант.

Также президент сообщил, что провел разговор с главой итальянского правительства Джорджей Мелони. Стороны обсудили как двусторонние отношения, так и всеобщую ситуацию в защите Украины от российской агрессии.

"Я проинформировал о ситуации на поле боя, о наших потребностях. Уже в ближайшие месяцы можем быть активнее на передовой. И сделаем все, чтобы поддержка наших шагов по миру была максимально действенной", – отметил Зеленский.

Кроме того, президент выразил благодарность украинским бойцам, устойчиво и результативно воюющим на Бахмутском направлении.

"Я благодарю каждого и каждую, кто делает все, чтобы потери врага там росли! А особенная благодарность воинам нашей 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко, 77-й отдельной аэромобильной бригады и славной 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр". Молодцы, ребята!" – отметил он.

"Я благодарю всех, кто заботится об Украине и наших гражданах! Я благодарю всех, кто поддерживает украинскую борьбу за независимость!" – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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