"Серьёзная эскалация": в МИД резко отреагировали на удар РФ по зданию СБУ в Киеве

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на удар России по зданию Службы безопасности Украины в Киеве. Он назвал эту атаку серьёзной эскалацией и призвал международных партнёров решительно осудить действия Москвы.

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В посте в X Сибига подчеркнул, что Россия нанесла удар во время новой дипломатической инициативы ради мира. По его словам, эта атака демонстрирует истинное отношение Москвы к дипломатии.

Сибига также отметил, что недалеко от места удара расположен объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – Софийский собор. По словам министра, во время атаки под угрозой оказался и этот памятник.

Глава МИД призвал международных партнеров Украины однозначно осудить действия России и усилить давление на режим Путина.

"Российская атака на штаб-квартиру Службы безопасности Украины является серьезной эскалацией, требующей решительного ответа", – заявил Сибига.

Он также обратился к ЮНЕСКО с призывом отреагировать на удар и активизировать усилия по защите культурного наследия, находящегося под угрозой в Украине.

Под угрозой находится культурное наследие

Отдельно Сибига подчеркнул, что Софийский собор расположен недалеко от места российского удара. Речь идет о памятнике, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Министр призвал международную организацию действовать более решительно и активизировать усилия по защите украинского культурного наследия.

Как сообщал OBOZ.UA, днём в пятницу, 4 сентября, российские войска совершили атаку на Киев. В результате удара возникли пожары в нескольких районах.

В частности, страна-террористка Россия нанесла удар по центральному зданию Службы безопасности Украины. К сожалению, есть пострадавшие.

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