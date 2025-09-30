Сентябрьские рейтинги Залужного и Билецкого показали наибольший рост – опрос

Центр социальных и маркетинговых исследований "Socis" и издание "Барометр общественных настроений" обнародовали рейтинг политиков и политических сил в сентябре 2025 года: в первой пятерке –– трое представителей Сил обороны и безопасности.

В частности, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, больше всего голосов получила бы условная партия Валерия Залужного –– 31,8%. Далее следуют "Блок Владимира Зеленского" (19,1%), "Блок Петра Порошенко" (8,2%), "Блок Кирилла Буданова" (7,8%), "Блок Андрея Билецкого" (7,4%). Если сравнивать с аналогичным исследованием "Socis" в июне 2025 года, рейтинги Залужного и Билецкого показали самую высокую динамику: плюс 1,7% и 1,4% соответственно.

На выборах президента, если бы те состоялись в ближайшее время, ситуация идентична, кроме лидера –– им стал Владимир Зеленский, за которого бы проголосовали 29,2% респондентов. Далее: Валерий Залужный (26,6%), Петр Порошенко (7,7%), Кирилл Буданов (6,7%), Андрей Билецкий (5%).

По уровню общественного доверия в пятерку лидеров вошли: Залужный (44,5%), Буданов (30,8%), Зеленский (25%), глава СБУ Василий Малюк (18,7%) и Билецкий (12,6%).