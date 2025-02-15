Сенатор Грэм: Запад ошибся в 2014 году, не надо бояться провоцировать Путина

В 2014 году Соединенные Штаты совершили ошибку в вопросе военной поддержки Украины. В частности, никто не хотел провоцировать российского диктатора Владимира Путина.

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Соответствующее заявление сделал американский сенатор Линдси Грэм во время Мюнхенской конференции безопасности 15 февраля. Он призвал усилить Украину оружием, чтобы она могла противостоять российской агрессии.

"В 2014 году мы вели себя неправильно. Все критикуют Трампа. А где мы были в 2014 году? Мы должны наращивать украинскую крепость. Мы не хотели провоцировать Путина. И это серьезные уроки истории", – отметил Грэм.

Он добавил, что главу Кремля нужно остановить. В то же время, поддержка Украины является ключевым приоритетом, от которого ее союзники будут в выигрыше. По мнению Линдси Грэмма, соглашение о добыче украинских редкоземельных металлов может стать важным фактором для американского президента Дональда Трампа в контексте поддержки Украины.

"Поддерживая Украину, мы выигрываем все. Трамп всегда ищет прибыль. И этот договор о редкоземельных металлах – это ужас для Путина", – подчеркнул сенатор США.

Напомним, 3 февраля Дональд Трамп заявил, что ожидает от Украины "редкоземельных металлов" в обмен на продление военной помощи от Вашингтона. Как утверждал республиканец, он хочет гарантий от Украины под получение помощи. Также он подчеркнул, что якобы уже получил уведомление от Киева о готовности заключить соответствующее соглашение.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский отказался подписать документ о редкоземельных металлах, заявив, что ему нужно изучить и проконсультироваться по сделке с другими.

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