Сенат США приблизился вплотную к основному голосованию о помощи Украине: принято еще одно решение

Сенат США принял решение прекратить дебаты по обновленному тексту законопроекта о дополнительной поддержке для Украины, Израиля и Тайваня. Это помогло сенаторам приблизиться к основному голосованию за большой пакет помощи.

Заседание проходило в понедельник, 12 февраля. О результатах сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Следующим шагом стало принятие ходатайства о прекращении дебатов по обновленному тексту законопроекта HR 815 (законодательный инструмент Закона о национальной безопасности 2024), которое было поддержано 66 сенаторами, против проголосовали 33", – отметила она.

В целом в понедельник Сенат США провел серию процедурных шагов по законопроекту HR815, приблизившись вплотную к основному голосованию по принятию законодательной инициативы с помощью Украине, Израилю, Тайваню более чем на $95 миллиардов.

Даже несмотря на попытки небольшой группы сенаторов-трампистов замедлить процесс, передает "Укринформ", законодатели в верхней палате приняли решение прекратить дебаты относительно обновленного текста документа, который содержит только внешнюю помощь – без вопроса границы. Для одобрительного решения была необходима поддержка не менее 60 законодателей, в результате 66 сенаторов высказались "за", 33 – "против".

Ожидается, что законодатели проголосуют по существу документа в ближайшие дни – вторник или среду. В случае одобрения, документ будет передан в Палату представителей, которая также должна его рассмотреть, провести все необходимые законодательные процедуры и проголосовать полным составом.

В то же время спикер нижней палаты ультраконсерватор Майк Джонсон, известный своей приверженностью позициям предыдущего президента США Дональда Трампа, в понедельник резко раскритиковал HR815. Он повторил лозунги группы республиканцев, пытавшихся замедлить рассмотрение в Сенате, заявив, что документ не содержит положений о безопасности границы и таким образом "умалчивает" острейшую проблему для страны.

"Теперь, когда Сенат не достиг никаких изменений в пограничной политике, Палата представителей должна продолжать работать по своей воле в этих важных вопросах. Америка заслуживает лучшего, чем статус-кво Сената", – высказался Джонсон.

Как сообщал OBOZ.UA, чтобы приблизиться к окончательному голосованию о пакете чрезвычайных расходов, который обеспечит военную помощь трем странам на $95 млрд, Сенат США исключил из него двухпартийную попытку усилить иммиграционный контроль на границе с Мексикой. Если пакет будет одобрен окончательно, около $60 млрд пойдет на поддержку Украины в ее защите от российского вторжения, которое началось почти два года назад.

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