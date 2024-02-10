США приблизились к тому, чтобы выделить Украине долгожданную помощь: как перекроили бюджет на десятки миллиардов долларов

Сенат США приближается к окончательному голосованию по пакету чрезвычайных расходов, который обеспечит военную помощь Украине и Израилю на 95 млрд долларов. Сенат исключил из пакета двухпартийную попытку усилить иммиграционный контроль на границе США и Мексики.

Как пишет Chicago Tribune, если Сенат одобрит пакет чрезвычайных расходов на следующей неделе, тогда Палата представителей, возглавляемая республиканцами, должна будет принять его, изменить или "умертвить". Около 60 миллиардов долларов пойдет на поддержку Украины в ее защите от российского вторжения, которое началось почти два года назад.

Около 14 миллиардов долларов выделено на то, чтобы позволить Украине перевооружиться за счет закупки оружия и боеприпасов, и еще почти 15 миллиардов долларов на вспомогательные услуги, такие как военная подготовка и обмен разведданными.

Поддержка также включает невоенную помощь. Около 8 миллиардов долларов пойдут на то, чтобы помочь правительству Украины продолжить базовую деятельность с запретом на выделение денег на пенсии. И на помощь частному сектору Украины выделено около 1,6 миллиарда долларов.

Около трети денег, выделяемых на поддержку Украины, фактически будет потрачено на пополнение вооруженных сил США оружием и техникой, которые поступают в Украину. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл неоднократно подчеркивал этот момент, заявив в пятницу, что деньги предназначены для "восстановления арсенала демократии и демонстрации нашим союзникам и противникам, что мы серьезно относимся к использованию американской силы".

Напомним, ранее посол Украины в США Оксана Маркарова сообщала, что законопроект о помощи Украине будет рассмотрен без миграционной реформы. Она объяснила ситуацию и нюансы, возникшие как вокруг законопроекта в целом, так и по вопросу усиления безопасности на южной границе США, которого добивались республиканцы – и которое они в конце концов и заблокировали.

8 февраля Сенат принял процедурное решение по дальнейшему рассмотрению законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Сенаторы смогли в первом своем голосовании набрать достаточное количество голосов для последующего принятия этого пакета военной поддержки. Следующий этап – рассмотрение законопроекта по существу.