Семейная традиция: Петр и Марина Порошенко посетили Книжный Арсенал. Фото

Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко посетили Книжный Арсенал в Киеве. По словам политика, эта поездка уже стала для их семьи ежегодной традицией, связанной с поддержкой украинской книги и книгоиздания.

О своем участии в фестивале Петр Порошенко рассказал в социальных сетях. Он поделился впечатлениями от события и отметил, что в этом году посетителей ждали длинные очереди, активное общение с читателями и большой интерес к книжным новинкам.

"Приятно поражают длинные очереди. На входе в Мыстецкий арсенал, на панельные дискуссии и лекции, и главное – к книжным стендам", – написал он.

Порошенко обратил внимание на большое количество людей, которые пришли на фестиваль, несмотря на вызовы военного времени. По его словам, украинские издательства продолжают работать и выпускать новые книги, несмотря на трудности, вызванные войной.

Отдельно он отметил, как Книжный Арсенал адаптируется к новым условиям. В частности, на фестивале представлены инициативы в поддержку военных, книги о войне и благотворительные сборы.

"Восхищает, как Книжный Арсенал приспосабливается к все новым вызовам – и как органично он живет в синергии с фронтом. Инициатива "Книга на фронт". Сотни книг о войне. Благотворительные сборы. Это уже не отдельные акции, а часть фестиваля, без которой трудно его представить", – отметил он.

Во время посещения фестиваля супруги пообщались с читателями, сделали совместные фото и встретили многих знакомых. Среди них были основатель издательства А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА Иван Малкович и писательница Мария Матиос.

Порошенко также отметил роль украинской книги в сохранении культуры и национальной идентичности. По его мнению, развитие книгоиздания объединяет многих людей – от авторов и переводчиков до работников типографий, книжных магазинов и читателей.

"Если спросите, что объединяет армию, язык и веру, то легко отвечу. Украинская книга", – написал он.

Пятый президент добавил, что впоследствии планирует поделиться перечнем книжных новинок, которые приобрел на фестивале для своей библиотеки.

