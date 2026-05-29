Подразделения ВСУ получили 15 стирально-душевых комплексов от Порошенко

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко передал в 12 подразделений ВСУ 15 стирально-душевых комплексов. Помощь получили десантно-штурмовые, механизированные, аэромобильные бригады, батальон беспилотных систем, которые защищают горячие участки фронта.

Видео дня

"Как должны реагировать военные, когда на их глазах власть забирает 40 млрд грн из оборонного бюджета и передает в Резервный фонд, откуда финансируются кэшбеки. Как воровать деньги из бюджета на популистские статьи расходов – они на это готовы. Когда дело доходит до обеспечения воина – эту работу должны делать благотворители и волонтеры", – отреагировал пятый президент на результаты парламентского дня.

"Фонд Порошенко" еженедельно передает технику на миллионы гривен, отмечает пятый президент. Только стирально-душевых комплексов вместе со "Справой Громад" передали более трех сотен на 300 млн грн.

"Для подразделений Вооруженных Сил это означает, что они будут обеспечены горячей водой, могут нормально помыться, постирать вещи и чувствовать себя людьми. Если рассуждать, важна ли эта помощь для войска, сидя на диване во Львове или Киеве, то может показаться, что есть что-то важнее. Но если знать, через что проходят военные ежедневно, как они не выходят с позиций месяцами, только тогда можно понять цену горячего душа и чистой формы", – объясняет Порошенко.

"Мы с фракцией "Европейской Солидарности" в парламенте продолжим борьбу за повышение денежного обеспечения военным, увеличение доли НДФЛ на счета бригад. А сегодня продолжаем помогать войску самостоятельно. Мы обеспечиваем подразделения экскаваторами, FPV-дронами, грузовиками, квадроциклами и другой техникой. Стирально-душевые комплексы – это лишь небольшая часть нашего сотрудничества. Мы не останавливаемся. Работаем дальше", – пишет Порошенко.