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Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Народний депутат України

Блог | Секретная миротворческая миссия Папы Римского. Что нужно об этом знать

Секретная миротворческая миссия Папы Римского. Что нужно об этом знать
  1. Заява про секретну миротворчу місію з‘явилася після будапештської зустрічі Папи з прем‘єром Угорщини Орбаном на єпископ РПЦ Іларіоном Алфеєвим, колишнім головним дипломатом російської церкви. Важливо звернути увагу, що переведення цього ієрарха в Будапешт багатьма сприймалася як опала. І навіть дехто почав його вписувати в коло "хороших росіян". Але, ми маємо чітко розуміти - він високопоставлений працівник однієї з російських розвідок і його нинішня місія саме й полягає в тому, щоб з позицій "хорошого росіянина" мати можливість брати участь в таких переговорах.
  2. Папа римський не сприймається Путіним всерйоз. Але, будучи ліваком і навіть прихильником СРСР Франциск потрібен Москві для просування саме російських наративів в католицьких країнах, які не входять в "пояс колективного Заходу".
  3. З великою долею імовірності ми можемо говорити, що найближчим часом ми побачимо якісь прояви цієї самої секретної переговорної місії. Напевне, це буде пов‘язано з обміном полонених (тут Папа виступить, як білий голуб миру).
  4. Але ми маємо всі розуміти: все, що робить російська світська і церковна дипломатія на цьому фронті - це не про мир. Це виключно про створення антизахідні коаліції та розколу колективного Заходу, де одну з ключових ролей має зіграти Папа римський.
  5. Щодо України, то нам просто треба з тверезою головою дивитися на всі ці процеси. Нічого екстраординарного не відбувається.
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