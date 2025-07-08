'Сейчас отличное время': Салливан призвал Вашингтон сильнее давить на Россию в экономическом плане

Советник по вопросам национальной безопасности в администрации президента Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что Соединенным Штатам следует активнее давить на Россию в экономическом плане. По его мнению, именно сейчас – подходящий момент для усиления санкционного давления, в частности в энергетическом секторе, чтобы ослабить российскую экономику и не позволить ей продолжать финансирование войны.

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Об этом он рассказал в интервью "Суспільному". Салливан поддержал идею прямых переговоров между Украиной и Россией, которые продвигает президент США Дональд Трамп. Он считает, что 2025-й должен стать годом дипломатии. Однако он подчеркивает: США не должны быть просто нейтральным посредником и ни в коем случае не могут стоять в стороне.

"На мой взгляд, в этом нет ничего плохого. Проблема возникает, когда США видит себя как чисто нейтрального посредника в этих переговорах, или, еще хуже, если они будут симпатизировать в них не Украине. Роль США должна быть в том, чтобы Украина за столом переговоров была в сильнейшей позиции из возможных", – сказал он.

Салливан подчеркнул, что Вашингтон не должен был приостанавливать поставки оружия.

"Сейчас отличное время сильнее давить на Россию в экономическом плане. Председатель российского Центробанка уже открыто говорит о сложной ситуации для российской экономики. Надо давить еще сильнее - и это то, что должны делать США. Не держаться в стороне как нейтральный посредник, не неявно капитулировать перед Владимиром Путиным – а заботиться, чтобы Украина вышла из этой войны со справедливым и устойчивым миром", – убежден он.

По словам Салливана, Кремль заинтересован в переговорах без участия США, чтобы иметь возможность тянуть время и одновременно избегать реального давления. Участие американских представителей, по его словам, сделало бы невозможным для россиян манипуляции и демонстрацию "дипломатической игры".

"Думаю, США должны сорвать эту стратегию, перестать это терпеть. Президент Трамп вспоминал об этом несколько раз, говорил: "Знаете, я устал от всего этого, и, возможно, я введу дополнительные санкции против России". Но он так этого и не сделал. Сейчас самое время", – сказал он.

По мнению Салливана, особое внимание следует сосредоточить на нефтяном секторе России – ключевом источнике доходов, которые питают военную машину Кремля. По его словам, в конце президентства Байдена, когда ситуация на энергетическом рынке стабилизировалась, США уже начали вводить санкции против российской нефти, и это дало результаты. Но этого мало.

"Учитывая сегодняшние цену и объем предложения на рынке, можно ввести больше санкций против нефтяного сектора России – это и должна сделать администрация Трампа. Так они бы непосредственно ударили по доходам, питающим российскую военную машину. Также очень помогло бы, если бы Европа боролась с обходом санкций – этим до сих пор занимаются многие европейские компании. Чем меньше щелей останется в санкционных механизмах, тем лучше", – объяснил он.

Отметим, что Джейк Салливан 2 июля опубликовал в The New York Times авторскую колонку с резкой критикой этого решения. Он назвал его "оставлением Украины на произвол судьбы".

Само же интервью экс-советника Джо Байдена состоялось до заявлений Дональда Трампа о решении усилить помощь Украине.

Напомним, в ночь на 8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет и в дальнейшем оказывать Украине военную помощь. Преимущественно речь идет о вооружении, необходимом для обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, после этого заявления Трампа в Пентагоне сообщили об отправке Украине дополнительной партии вооружения. Речь идет об оборонительном оружии, чтобы дать Киеву возможность защититься на фоне усилившихся российских атак.

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