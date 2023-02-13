Сегодня оппозиция борется с коррупцией больше, чем правоохранительные органы – Герасимов

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов под стенами НАБУ призвал правоохранительные органы сосредоточиться на реальных многомиллиардных схемах, которые влекут за собой недофинансирование армии, а не гоняться за оппозицией. Он также отметил, что почему-то и вызов у НАБУ, и заседания Антикоррупционного суда назначены практически на одно и то же время.

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Об этом Герасимов сказал в комментарии журналистам. По его словам, борьбу с реальной коррупцией заменили "видосиками"

"Как и обещал, 13 февраля по приглашению я прибыл в правоохранительные органы. Вы знаете, что интересно? За мной следят, останавливают на улицах, а когда я пришел сам, то никаких вопросов и никакого любопытства. И возникает стойкое ощущение, что сегодня правоохранительные. органы очень часто процессуальные действия подменяют "видосиками", а вместо реальной борьбы с реальной коррупцией они занимаются ситуацией, которая к коррупции не имеет никакого отношения, как, например, в моем случае", - подчеркнул Герасимов.

Он также напомнил, что вменяемое имущество куплено на законно заработанные средства еще задолго до начала политической деятельности.

"Вместо этого сегодня больше правоохранительных органов с коррупцией борется оппозиция. Я напомню, как несколько месяцев назад именно "Европейская Солидарность" вместе с другими оппозиционными силами заставила власти не распилить более 200 млрд грн, а потратить их исключительно на сектор безопасности и обороны", – подчеркнул сопредседатель фракции.

"Именно оппозиция сегодня борется с незаконной блокировкой возврата НДС, где, будь откровенны, власти просто воруют деньги у бизнеса", - констатирует Герасимов.

"На днях "Европейская Солидарность" зарегистрировала законопроект 9006. Почему это очень важно? Все слышали и это возмутило все общество, начавшее снимать 30 тысяч выплат военным, мотивируя это тем, что в стране нет денег. Этот законопроект 9006 четко указывает, где эти деньги взять.И в случае его принятия он не даст "распилить" почти 54 миллиарда гривен. И позволит вернуть выплаты 30 и 100 тысяч всем военнослужащим, кто этого заслуживают. Вот такая борьба с коррупцией, особенно во время войны, сегодня необходима", – убежден Артур Герасимов.