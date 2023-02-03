Сдавать Бахмут не собираемся, будем бороться, сколько сможем, – Зеленский на брифинге после саммита

Украина не будет "сдавать" Бахмут. Защитники страны будут бороться за город, сколько это будет возможно.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС. "Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем", – сказал он.

Зеленский добавил, что, если Украина получит своевременную западную помощь, ВСУ не только не отойдут от Бахмута, но и начнут освобождать другие территории Донбасса.

"Если будут ускорены поставки оружия, а именно дальнобойного, мы не только не отойдем от Бахмута, мы начнем деоккупировать Донбасс, который был оккупирован с 2014 года", – убежден президент.

По словам Зеленского, у Киева есть конкретика относительно потребностей ВСУ.

"Мы благодарны государствам, которые на этом пути с нами", – сказал украинский лидер.