Санкции против Порошенко: Еврокомиссия получила отчет о политической мотивации действий главы Госфинмониторинга Пронина

Коалиция украинских общественных организаций во главе с Лабораторией законодательных инициатив (ЛЗИ) в отчете для Еврокомиссии указала на политические мотивы деятельности главы Госфинмониторинга Филиппа Пронина, на основании письма которого были введены санкции против Петра Порошенко.

Видео дня

"Несмотря на закрепление в Законе о противодействии легализации доходов положений о политической независимости специально уполномоченного органа, без введения конкретных механизмов, которые могут обезопасить от политического влияния, эти положения выглядят в основном декларативными. Особенно серьезные опасения относительно политической независимости возникают, учитывая практику использования ГСФМ как инструмента для введения санкций. В феврале 2025 года в медиа распространилась информация о том, что именно по информации Госфинмониторинга наложены санкции на одного из украинских политиков. И в совокупности с публично освещенной информацией об особенностях этих процессов имеются позиции относительно сомнений в независимости главы ГСФМ", – говорится в документе.

Отчет, в частности, дает ссылку на статью Ирины Ведерниковой в "Зеркале недели". В статье констатируется, что Служба безопасности Украины санкции в отношении Порошенко не поддержала. Вместо этого они были введены по инициативе Кабмина на основании информации Председателя Государственной службы финансового мониторинга Филиппа Пронина.

"Как утверждает источник в правительстве, докладывала вопрос на Кабмине и подписала все документы вице-премьер по экономике Юлия Свириденко, а не министр финансов Сергей Марченко, в систему которого входит Финмон. Подписала представление на СНБО также Юлия Свириденко, а не премьер-министр Шмыгаль, который сделал предусмотрительный шаг в сторону", – отмечало издание.

"Филипп Пронин использовал своих людей для сбора материалов, чтобы ввести санкции против Порошенко, еще до того, как его завели на Финмониторинг 31 декабря 2024 года. Поэтому его и поставили", – пишет издание.

"Председатель Финмониторинга Пронин вместе с вице-премьером Юлией Свириденко добровольно стали инструментами в руках ближайшего окружения президента", – констатирует издание.

В Отчете для Еврокомиссии эксперты также напоминают, что в парламенте 19 февраля 2025 года зарегистрирован законопроект № 13029 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления процедуры избрания руководителя специально уполномоченного органа и порядка проведения аудита эффективности деятельности специально уполномоченного органа 3379. Эти изменения содержат: конкурсный отбор на должность главы ГСФМ, подобный процессам назначения руководителей НАБУ, НАПК, БЭБ и таможенных органов; ограничение срока пребывания в должности руководителя – сроком на пять лет с возможностью занятия должности не более двух сроков подряд, при условии назначения через открытый конкурс; независимый аудит деятельности для оценки эффективности работы органа.Коалиция украинских общественных организаций во главе с Лабораторией законодательных инициатив (ЛЗИ) опубликовала теневой отчет по главам 23 и 24 будущих вступительных переговоров.

В документе подчеркивается не только прогресс Украины, но и вызовы и проблемы в таких сферах, как верховенство права (суды, прокуратура, адвокатура, юридическое образование), борьба с коррупцией и организованной преступностью, защита основных прав и свобод человека, визовая политика, миграция и тому подобное.