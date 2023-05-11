Уряд його величності по-новому артикулює "українське питання": дає далекобійні ракети та говорить про літаки. Велика Британія вперше вголос заявила, що не може бути простого вирішення складного "путінського" питання.

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"Найнебезпечнішим дурнем світу" бункерного назвала американська New York Times. Британці говорять, що війна цього дурника проти України протриває декілька років, якщо Захід уважно не поставиться до потреб ЗСУ.

Про ракети ви вже чули: уряд його величності передає ЗСУ далекобійні ракети Storm Shadow. Вони - правда - для "внутрішнього вжитку" і не призначенні для відсилки за межі суверенних кордонів України. Але навіть "в межах" ці девайси дозволять проявити всю пристрасть у ставленні до окупантів. Руйнування Кримського моста та знищення логістичних центрів, центрів управління дозволять повністю переломити хід війни.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес: у грудні написав Шойгу листа, в якому поінформував, - подальші атаки Московії по українській інфраструктурі призведуть до передачі Києву потужнішої зброї.

Британці вже зараз попереджають європейських колег, що наданого Україні арсеналу недостатньо. "Контрнаступ, ймовірно, буде хорошим і ефективним, але він не вижене всіх росіян з України… Вірогідним результатом стане патова ситуація, яка змусить Захід забезпечити Україну сучасними винищувачами… якщо Захід хоче, щоб Україна виграла війну, - ексголова Об'єднаного командування ЗС Великої Британії генерал Річард Берронс. - Війна може протривати 2-3 роки, якщо не підтримати українців повною мірою".

Попереджати європейців є про що: 78% всієї підтримки Україні надходить від союзників по НАТО, які не входять до складу ЄС.

Додає оптимізму британський The Telegraph: західні аналітики, як правило, консервативніші у своїх оцінках. Однак війна в Україні не схожа на ті, які ми бачили раніше. ЗСУ впроваджують нові способи ведення війни. Довгострокові втрати для Росії, ймовірно, будуть руйнівними".

США не зрадили Україні. Вони перемкнулися на холодну війну 2.0, розпочату китайським "імператором". Про бажання Сі Цзіньпіня погратися в "діда мороза - мілітариста" напишу якось окремо, але вже зараз очевидно: напруга довкола Тайваню та війна Росії проти України - це лише дрібʼязкові деталі у великій грі Пекіна проти цивілізованого світу. Вашингтон повинен реагувати. Торуючи стежки перегорів з КНР, США намагатимуться пограти якийсь час роль "доброго копа". Тоді як Британія, найближчий партнер США, буде сама собою.

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