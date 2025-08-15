Саммит Трампа и Путина на Аляске: "предварительно-ознакомительная" встреча или начало капитуляции Украины

Саммит в Аляске — шанс на быстрый внешнеполитический "выхлоп" для президента США Трампа и одновременно возможность для диктатора РФ Путина укрепить свои внешнеполитические опции и оккупационные "достижения" в Украине. Главная угроза – возможная сделка, которая меняет статус-кво территорий без полноценного участия Украины.

Хотя Дональд Трамп и заявил, что это будет предварительный разговор, и "вероятно, в первые две минуты я точно пойму, можно ли достичь соглашения", сам факт поездки Путина в США уже большой успех Кремля. Перспектива этой встречи на высшем уровне вдохновляет прокремлевских комментаторов, воодушевленных возвращением России на международную арену. Они видят в этом прелюдию к отмене санкций, прежде всего в энергетической сфере, оправдание военных преступлений, совершенных российской армией в Украине и главное – разделение нашей страны "освященное" президентом США.

"Путин может потирать руки. Не дав ни одного обещания о прекращении огня, он получил приглашение на демонстративную встречу с Дональдом Трампом на Аляске, пишут западные СМИ.

Многие аналитики и бывшие чиновники администрации Трампа опасаются, что Путин снова обратит встречу с Трампом себе на пользу и переиграет его, а главный кошмар Украины – военное урегулирование, которое будет фактической капитуляцией, соглашение о территориальных уступках без участия Украины в диалоге, эти двое все же смогут согласовать.

Последние предложения Украины накануне саммита содержат одно четкое условие: полное прекращение огня должно предшествовать любым разговорам о передаче территорий. При этом Politico отмечает, что власти США накануне предстоящих переговоров Путина и Трампа призвали Киев реалистично оценить боеспособность страны, а те попросили украинские власти "быть прагматичными".

В общем, кажется, что Трамп лично готов пойти на уступки Путину, прежде всего потому, что Россия для него важнее как политически, так и экономически, чем Украина, а реальное прекращение огня ему необходимо, и за счет Украины это сделать гораздо проще. И к тому же он не считает это поражением, ведь много раз повторял - это не его война, а Байдена. Однако отдать всю Украину открыто и нагло ему будет тяжело. Есть Европа, которую он хоть и презирает, но видит ее позицию и должен реагировать. Есть фактор имиджа, как внутреннего, так и международного.

Трамп: главное прекратить войну хоть как-то, а последствия и цена не имеют значения

Саммит анонсирован президентом США как двусторонняя встреча для "проверки" намерений Путина по мирному соглашению по Украине. Собственно, Трамп трактует переговоры как шанс прекратить войну. После недавнего успеха в урегулировании между Арменией и Азербайджаном, у него есть стремление продолжить позиционировать себя как "глобального брокера мира".

Достижение прекращения огня в Украине – это тот дипломатический успех, о котором Трамп давно мечтал. И похоже, что цена решения этой проблемы для него вообще не важна. Закончить войну давлением на Россию дорого, долго и не интересно, не его стиль. Получить видимость прекращения войны давлением на Украину быстро, дешево и пахнет такой любимой сделкой. Путин все это прекрасно читает и представил администрации Трампа масштабное предложение о прекращении огня в Украине, потребовав от крупных территориальных уступок и глобального признания его претензий в обмен на прекращение боевых действий.

Спецпосланник Уиткофф привез простой план – согласно которому Украине придется вывести войска из подконтрольных частей Луганской и Донецкой областей, а Россия якобы прекратит наступление вдоль текущих линий фронта. После этого состоится второй этап, на котором Путин и Трамп согласуют окончательный мирный план, который позже будет обсужден с Владимиром Зеленским.

После появления этого "предложения" в прямых заявлениях Трамп и появились слова о возможности "обмена земли" между Украиной и Россией как элемента соглашения – что сразу вызвало резкую реакцию Киева и европейских столиц. Так или иначе, но президент США отметил, что вопрос обмена территориями "сложный", но принесет выгоду обеим сторонам конфликта. Американский президент также сказал, что Владимиру Зеленскому предстоит "что-то подписать".

"Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут", – заявил Зеленский в обращении.

Сопротивление со стороны Украины Трампа раздражает. Он выразил недовольство тем, что Зеленский не хочет заниматься обменом территорий с РФ без конституционного одобрения.

Трамп услышал "красные линии" Европы и Украины, но вспомнит ли их 15 августа, большой вопрос

Кошмар Украины заключается в том, что президент США Дональд Трамп использует пятничный саммит со своим "коллегой" Владимиром Путиным, чтобы выдать себя за кандидата на Нобелевскую премию мира, протолкнув урегулирование, которое продаст Украину.

Европейские лидеры и Владимир Зеленский пытались изменить мировоззрение лидера США на онлайн встрече, которая состоялась 13 августа. Был ли достигнут необходимый результат, понять трудно. Так, мы услышали слова от президента Франции Макрона, что Дональд Трамп намерен добиться прекращения огня, а также, что любые территориальные вопросы могут решаться только с участием украинской стороны, а Владимир Зеленский сказал, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности, правда, какие именно не уточнил. Трамп сообщил, что согласовал с европейскими лидерами, включая президента Украины, "красные линии" для будущих переговоров с Путиным и пригрозил Путину "очень серьезными последствиями", если тот откажется от прекращения огня на предстоящей встрече. В общем, Трамп назвал разговор с европейскими лидерами конструктивным и очень замечательным.

Все это хорошо, но с другой стороны, с большой долей вероятности, почти такой же положительный вывод мы услышим от Трампа и после встречи на Аляске. Да и собственно нынешний президент США еще тот хозяин своего слова. Как дал, так и взял. Например, уже несколько раз он угрожал Путину ужасными последствиями, если тот не прекратит огонь, но что тот получил взамен – личную встречу с президентом Штатов.

Достаточно показателен один момент, который приводят западные СМИ относительно последнего разговора Европы с Трампом перед Путиным. Мол, президент США, "как всегда, много говорил о том, что он будет делать, о планах и так далее, но так, что никто не мог сказать, что именно он собирается сделать", – сообщил дипломат, который присутствовал во время разговора. Он выразил осторожность относительно того, повлияет ли этот виртуальный саммит на Трампа в конце концов.

Путин: я хочу все, но могу взять и частями

Путин получает свой идеальный саммит. Тот факт, что диктатор едет в США не как заключенный, что он превратился из объекта разочарования в человека, которого приветствуют, и что встреча проходит без участия украинцев и европейцев – все это является дипломатической победой. Встреча с Трампом укрепит репутацию Владимира Путина в мире как лидера сверхдержавы, а не как диктатора-изгоя, который ведет незаконную войну. Он не имел аудиенции в США с момента встречи с Бараком Обамой на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в 2015 году. Фотографии рукопожатия придадут Путину временной легитимности друга лидера свободного мира.

Чего хочет Путин – фактическую легитимизацию контроля над оккупированными частями Украины.

По многочисленным сообщениям, Кремль хочет гарантий, что западные государства признали или по меньшей мере легитимизировали результаты оккупации (по меньшей мере — де-факто контроль над занятыми территориями).

Требования Путина для завершения войны озвучил советник Кремля Суслов в Corriere della Sera:

▪️Відведення украинской армии с Донбасса.

▪️Відхід РФ из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей при сохранении линии фронта на других направлениях, кроме Донбасса.

▪️Зобов обязательства Украины не вступать в НАТО.

▪️Демілітаризація Украины и конституционная реформа относительно федерального устройства.

▪️Зменшення санкционного и дипломатического давления.

Путин заинтересован в снятии или смягчении санкций и в частичной нормализации отношений с Западом, что даст экономическое дыхание Кремлю. Западные обозреватели считают, что встреча может служить площадкой для притязаний такого рода.

Украина: сначала прекращение огня и хоть какие-то гарантии – потом все остальные разговоры

Позиция Украины заключается в том, что она не пойдет ни на какие уступки относительно своих границ, гарантированных международным правом и собственной конституцией.

"Мы поддерживаем то, чего хотел президент Трамп – прекращение огня, а потом сядем за стол переговоров и поговорим обо всем остальном", – сказал Зеленский. Подчеркнув, что Украина не отступит с Донбасса.

Главным образом, Украина хочет соглашения, которое будет иметь весомые гарантии безопасности и против полноценного возвращения России в мировую экономику. Это только позволит Путину укрепиться для возобновления наступательных действий.

Ключевые требования Украины в рамках урегулирования конфликта с Россией:

▪️Україна должна присутствовать за столом любых будущих встреч с Путиным

▪️Стійке перемирие до любых разговоров о территориальных вопросах

▪️Юридичне признание оккупированных Россией территорий не обсуждается

▪️Україна хочет, чтобы Россия компенсировала нанесенный ущерб

▪️Отримання гарантий безопасности

▪️ Сохранение санкций

▪️Повернення военнопленных и похищенных детей

С гарантиями безопасности все очень не просто

Украина неоднократно заявляла, что рассматривает членство в НАТО и Европейском Союзе как единственный долгосрочный способ остановить очередное нападение России.

"Будем ли мы в НАТО? В ЕС? Я ничего не слышал – просто ни одного предложения, которое бы гарантировало, что завтра не начнется новая война", – сказал Зеленский, отметив, что "нам нужны гарантии безопасности, которые сохранят, прежде всего, наше государство, суверенное государство, нашу независимость".

После последнего разговора с Трампом и заседания "коалиции желающих" вопрос гарантий безопасности не стал более понятным.

С одной стороны, британский премьер Кир Стармер отметил, что существует "реальный" шанс на прекращение огня и развертывание "сил безопасности" в Украине, заявив, что "военный план" будет готов, как только будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Британский премьер добавил, что заявил, что "коалиция желающих" готова развернуть "силы поддержки", когда возникнет такая необходимость.

С другой стороны, уже канцлер Германии Мерц сообщил, что европейцы и Зеленский не обсуждали с Трампом конкретные гарантии безопасности для Украины.

"Мы говорили очень коротко о гарантиях безопасности. Мы знаем, что Украине нужны гарантии безопасности. Поэтому, когда я выступал, я говорил о том, что мы и в дальнейшем должны поддерживать ВСУ. Как они будут выглядеть – это сегодня не было темой разговора, но это нужно будет обсудить, как только встанет вопрос мира", – отметил Мерц.

Уже после встречи, The Times выдает материал, в котором говорится, что британское командование отказалось от идеи отправки в Украину военного контингента. Вместо этого рассматривается "более реалистичная миссия", которая включает в случае перемирия обеспечение безопасности с воздуха над Западной частью Украины, рассказали источники газеты. Предполагается, что патрулировать воздушное пространство будут истребители Typhoon или F-35, целью таких миссий должно стать "ободрение" гражданского населения страны и восстановление международного авиасообщения. В общем, предложение Лондона предусматривает, что страны-члены коалиции обеспечат логистику и предоставят вооружение и специалистов для восстановления и реорганизации сухопутных войск Украины.

Что еще кроме Украины?

Хотя прекращению огня в Украине отдается приоритет в повестке дня саммита Путина и Трампа, переговоры выйдут за эти рамки. Одной из потенциальных тем является более глубокая нормализация дипломатических и деловых отношений между США и Россией, включая снятие санкций. Другая ключевая тема – сотрудничество в Арктике, в том числе в сфере энергетики, которая, по имеющимся данным, уже обсуждалась в феврале, когда российские официальные лица стремились привлечь американский бизнес.

Что может обсуждаться:

▪️Секторальне снятие санкций или смягчение отдельных ограничений: энергетика, авиастроение, космическая отрасль, высокотехнологичное оборудование, финансовые операции.

▪️Нові договоры по Арктике, совместную разработку месторождений в Арктике. Арктика и Северный морской путь: регулирование доступа и инвестиций; для США это стратегический регион, для РФ – экономический и геополитический козырь.

▪️Зняття ограничений на экспорт/импорт отдельных технологий: высокоточное оборудование, авиационная сфера, ИТ-компоненты.

Чего хочет Путин:

▪️Економічне "дыхание" для бюджета: разблокирование экспортных операций, доступ к финансам и технологиям.

▪️Використати возобновление торговли как сигнал внутри страны, что "Россия снова нужна миру".

▪️Повернення западных компаний или хотя бы налаживание параллельных каналов сотрудничества через легальные схемы.

▪️Легалізація российских проектов в Арктике с участием западного капитала (это дает РФ долгосрочные доходы).

Чего может хотеть Трамп:

▪️Подати частичную экономическую разморозку как "сделку, выгодную американскому бизнесу" – новые рынки, контракты для американских компаний.

▪️Показати, что он способен совместить мир и экономическую выгоду.

▪️Використати экономический аргумент как "морковку" для Путина в обмен на военные уступки.

▪️Підтримати американских энергетических гигантов в Арктике и LNG-секторе, даже если это частично разблокирует сотрудничество с РФ.

Из последних новостей перед саммитом – Трамп может предложить Путину разработку редкоземельных минералов на Аляске и снятие запрета на поставки запчастей для российских самолетов, а инвесторы из США готовы вернуться на российский рынок. Прежде всего, речь идет о компаниях, связанных с авиацией, хай-тек-сектором, энергооборудованием, а также косметикой, – заявил глава торговой палаты США в РФ Роберт Эйджи.

Саммит на Аляске несет угрозу Украине

Прежде всего сам факт этой встречи, к большому сожалению, уже является определенной победой для кремлевского диктатора. Потому что до сих пор Путин находился в изоляции, а теперь он может создать картинку, будто ее больше не существует: вот он – на самом высоком уровне рядом с президентом демократической страны, участвует в решении судьбы государства, которое хотел бы вернуть в орбиту собственных интересов и влияния. Это та медиакартинка, которую он стремится продемонстрировать, и, к сожалению, в информационном измерении это уже можно назвать его победой. Вторая победа Путина — подрыв некогда четкой основы: "ничего об Украине без Украины". К сожалению, сейчас этого принципа просто не видно. Перед украинской дипломатией, дипломатией наших союзников и друзей в Вашингтоне стоит сложная задача: минимизировать риски от встречи Трампа и Путина на территории США, в штате Аляска – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал глава парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По мнению Александра Мережко, нынешний саммит проходит в достаточно непонятных условиях. Ведь обычно перед саммитом проводится сложная и длительная подготовительная работа: команды обеих сторон нарабатывают договоренность, соглашение или международный договор, а уже на встрече лидеры приезжают только, чтобы подписать готовый документ. Мы же даже не знаем, удалось ли Путину и Трампу согласовать хоть что-то, есть ли вообще какая-то конкретная цель встречи.

"Информация в международной прессе противоречива: одни пишут, что Трамп может предложить Путину разработку природных ресурсов на Аляске, другие – что речь идет о совместной деятельности в Арктике на территории России. Возможно, сценарий будет похожим на встречу Трампа с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном в первую каденцию: громкие обещания, комплименты, эффектные фото – и никакого реального результата. Это может быть и теперь – только картинка, без содержания", – отмечает Мережко.

По мнению Александра Мережко, идеальный вариант результатов саммита – пусть и маловероятный: чтобы Трампу удалось заставить Путина прекратить огонь. Именно заставить, а не убедить. Речь о безоговорочном, безусловном и немедленном прекращении боевых действий. Но, учитывая неизменные максималистские требования Путина, шансов здесь немного. Более реалистичный, хоть и не блестящий, вариант – отсутствие конкретного результата. Путин может повторить привычную схему: формально согласиться, но выдвинуть те же неприемлемые для Украины ультиматумы, которые будут означать ее капитуляцию. Вопрос в том, как на это отреагирует Трамп. Мережко выделяет несколько сценариев.

Оптимистический: Трамп не поддается, реагирует жестко, вводит санкции, в том числе вторичные, повышает пошлины на российские товары, пытается остановить военную экономику РФ. Пессимистический: Путин убеждает его, что "виновата" именно Украина, а Россия якобы готова к миру. В таком случае Трамп может признать Киев главным препятствием, "умыть руки" и переключиться на другие внешнеполитические темы. И тогда встанет еще один вопрос: будет ли Трамп продавать оружие европейским партнерам для передачи Украине?

"Честно говоря, когда я слушаю, как Трамп говорит об Украине, поражает его неосведомленность. То он упоминает "океаническое побережье", то объясняет провал российского наступления под Киевом "грязью на сельхозугодьях". Создается впечатление, что советники либо не дают ему полной картины, либо он слишком легко поддается влиянию последней услышанной мысли. Если бы он хотя бы раз приехал в Киев, увидел реальность, многих этих ошибок можно было бы избежать. Его недавние заявления после виртуальной встречи с европейскими лидерами были относительно позитивными, в частности относительно украинских территорий. Но сама терминология "territorial swaps" – "территориальный обмен" –абсолютно неприемлема: это противоречит территориальной целостности Украины, Конституции и нормам международного права. Некоторые европейцы предлагают другой вариант – поэтапный отвод войск, например, на километр с обеих сторон линии фронта. Но и это не имеет ничего общего с "обменом территориями".

Что касается гарантий безопасности, конкретики пока нет. Сначала речь шла о размещении иностранных войск в Украине, теперь это под вопросом. Лично я считаю, что нужен комплексный набор рычагов, способных реально сдержать Путина. Например, в рамках НАТО можно заложить условие: если Россия нарушает режим прекращения огня – Украина автоматически становится членом Альянса", – констатировал Александр Мережко.