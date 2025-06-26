В нидерландском городе Гаага продолжил работу 76-й саммит НАТО. Состоялась его пленарная сессия. Основная тема – увеличение расходов на оборону. Союзники также обсудили поддержку Украины. Заседание длилось 2,5 часа, после чего состоялась итоговая пресс-конференция генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Видео дня

Помимо встречи с американским лидером в программе президента Украины также были встречи с премьер-министрами Нидерландов, Дании, Новой Зеландии, канцлером Германии. Также проведена встреча в формате Е5 – при участии лидеров Германии, Британии, Франции, Италии, Польши и генсека НАТО. Состоялся еще один формат – N5 при участии глав МИД стран Северной Европы. Накануне президент Украины обратился к участникам пленарного заседания Форума оборонных индустрий, а затем выступил в Сенате и Палате представителей парламента Нидерландов. Также на полях саммита Зеленский провёл встречу с сенаторами Конгресса США, а также с президентом Франции. Президент Украины имел аудиенцию у короля Нидерландов Виллема-Александра во время официального ужина по случаю открытия саммита НАТО.

Во время встречи с Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом президент Украины отметил, что Гаага ассоциируется, прежде всего, с правосудием и справедливостью. "Мы продолжим работать над обеспечением правосудия и привлечением России к ответственности за её преступления. Это важно для всей Европы и всего мира", – подчеркнул Зеленский. Дик Схооф выразил соболезнования Украине в связи с недавними российскими ударами. "Это очень чётко показывает: мы должны объединиться против российской агрессии, чтобы сопротивляться. Нидерланды всегда поддерживали Украину, и будут делать это как во время войны, так и во времена мира – финансово, военно и политически", – отметил он. Владимир Зеленский поблагодарил Нидерланды за помощь, которая в этом году составит 2,25 млрд евро. Кроме того, лидеры обсудили перспективы совместного производства беспилотников в Нидерландах для Украины по украинским технологиям. Владимир Зеленский отметил, что Россия не планирует останавливаться в своих агрессивных намерениях по отношению к Украине, о чём свидетельствуют также последние заявления и действия Владимира Путина. Поэтому подтолкнуть агрессора к настоящим мирным переговорам можно только путём скоординированного давления, в частности санкционного, направленного на энергетический и банковский секторы РФ, теневой флот. Кроме того, нужно снижать предельную цену на российскую нефть.

Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен обсудили актуальные потребности украинской армии. Дания станет первой страной, с которой будет создано совместное производство дальнобойных дронов и ракет за пределами Украины. В этом году Дания выделит 1,26 млрд евро для украинского производства дронов дальнего радиуса действия. Кроме того, Зеленский и Фредериксен обменялись мнениями по поводу планов на датское председательство в Совете ЕС, которое начнётся уже с 1 июля. Главный фокус – быстрое продвижение по евроинтеграционному треку и открытие всех переговорных кластеров. Мэтте Фредериксен заверила в продолжении поддержки Украины и что Дания первой присоединяется к инициативе Build with Ukraine. С премьером Новой Зеландии президент Зеленский также обсудил инвестирование в производство военной техники в Украине и инициативу, которая поможет бороться с иранскими "Шахедами", которыми Россия обстреливает украинские города.

Главы внешнеполитических ведомств стран Северной Европы обнародовали совместное заявление с призывом к "немедленному и безусловному прекращению огня в Украине". Они подчеркнули, что это необходимое условие для начала переговоров о "справедливом и крепком мире". Министры подчеркнули: достижение этого возможно только при двух ключевых условиях. Во-первых, пять скандинавских стран уже пообещали выделить более 15 миллиардов долларов на военную поддержку Украины в 2025 году – и готовы к дальнейшим обязательствам. Во-вторых, нужно усилить давление на российскую военную экономику.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте открыл саммит Альянса, отметив, что полномасштабная война Российской Федерации против Украины продолжается, а "агрессивная группа противников" стремится расколоть Альянс и бросить ему вызов, добавив, что сотрудничество Северной Америки и Европы является "победной комбинацией". Рютте приветствовал цель в расходах - 5% ВВП на оборону, добавив, что страны-члены Альянса договорятся о дальнейшем увеличении оборонного производства. "Наши решения включают также продолжение поддержки Украины, содействие справедливому и продолжительному миру. Мы призываем Россию прекратить агрессию против Украины", - заявил генеральный секретарь НАТО. Альянс должен убедиться, что у Украины есть всё необходимое, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина от повторной попытки вторжения.

В обращении к президенту Дональду Трампу Рютте заявил, что лидерство главы Белого дома в этом вопросе принесло 1 триллион долларов дополнительных расходов от европейских союзников с 2016 года, а "сегодняшние решения принесут еще триллионы для совместной обороны, чтобы сделать расходы между США и союзниками более равными и справедливыми".

На саммите была принята итоговая декларация, где отмечается, что "мы, главы государств и правительств Североатлантического альянса, собрались в Гааге, чтобы подтвердить преданность НАТО, сильнейшему альянсу в истории и трансатлантической связи. Мы подтверждаем нашу непреклонную преданность коллективной обороне, закреплённую в статье 5 Вашингтонского договора – нападение на одного является нападением на всех. Мы остаёмся единственными и непреклонными в нашей решимости защитить один миллиард наших граждан, защитить Альянс и сохранить нашу свободу и демократию. Объединенные перед лицом серьезной угрозы и вызовов безопасности, в частности долгосрочной угрозы, которую представляет Россия для евроатлантической безопасности, и постоянной угрозы терроризма, союзники обязуются ежегодно инвестировать 5% ВВП в основные оборонные нужды. Союзники соглашаются, что обязательства в размере 5% будут включать две основные категории инвестиций в оборону. Союзники ежегодно будут выделять не менее 3,5% ВВП, исходя из согласованного определения расходов НАТО на оборону до 2035 года, на обеспечение основных оборонных потребностей и достижение Целевых показателей НАТО. Союзники будут ежегодно выделять до 1,5% ВВП в защиту критической инфраструктуры, сетей, обеспечения гражданской готовности и устойчивости и укрепления оборонно-промышленной базы. Союзники подтверждают свои обязательства оказывать поддержку Украине, чья безопасность способствует нашей, и с этой целью будут включать прямые взносы в оборону Украины и её оборонную промышленность при расчете оборонных расходов".

После подписания совместной декларации по итогам саммита НАТО Марк Рютте выступил перед журналистами, где сделал несколько заявлений по Украине. По его словам, НАТО твёрдо стоит на стороне Киева, союзники обязуются предоставить Украине рекордный объём помощи. "Наше решительное послание В.Зеленскому и украинскому народу состоит в том, что у Украины есть наша постоянная поддержка, в частности, более 35 миллиардов евро, обещанных на этот год, и ещё больше будет после всего этого. Военная помощь Украине в этом году превысит прошлогодние 50 миллиардов долларов", — сказал Рютте. По его словам, цель Альянса продолжать поддерживать борьбу Киева против Москвы сейчас, чтобы Украина могла достичь долгосрочного мира в будущем.

Накануне саммита между администрацией президента США и представителями европейских стран могли наблюдаться определённые разногласия, однако по прибытии в Гаагу Дональд Трамп подтвердил свою приверженность статье 5 Устава НАТО. В ходе всеобщей дискуссии американский президент заявил, что США остаются до конца с государствами-членами Альянса. В частности, речь шла о принципе коллективной обороны, когда нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех членов Альянса. Дональд Трамп на закрытой встрече со своими коллегами-лидерами НАТО заявил, что что-то нужно делать с Украиной, поскольку ситуация там "полностью вышла из-под контроля". Такое заявление Трампа было воспринято союзниками как "положительный знак сотрудничества с Украиной президентом США". Кроме того, Трамп назвал саммит НАТО в этом году большим успехом.

В Гааге состоялась встреча В.Зеленского и Д.Трампа. Украинский лидер назвал её "длительной и содержательной". "Охватили все действительно значимые вопросы. Говорили о том, как добиться прекращения огня и достижения настоящего мира, как защитить наших людей", - написал В.Зеленский, добавив, что Киев "ценит внимание" и готовность Вашингтона "помогать приближению мира". Президент США сказал, что "только хотел поинтересоваться делами В.Зеленского. Это была отличная встреча. Думаю, это прекрасное время, чтобы прекратить войну. Возможно, я поговорю с президентом Путиным, чтобы прекратить войну", - заявил он и отметил, что Зеленский "ведет сложную битву, но он успешен в ней". "Война в Украине сложнее других войн. С Путиным очень сложно", - заявил Трамп. Президент США Дональд Трамп заявил, что "будет видно", будут ли США предоставлять средства на оборону Украины в этом году. Он также отметил, что Путин должен прекратить войну, поскольку "люди гибнут в большом количестве" и прокомментировал недавние удары России по Киеву, подчеркнув, что эти атаки приводят к жертвам. Кроме того, он отметил, что "украинцы хотят получить ракеты для Patriot. Мы посмотрим. Они нам тоже нужны, мы их поставляем в Израиль, они очень эффективны. Конечно, они хотят их получить. Это очень хороший вопрос. Я хочу, чтобы мы смогли предоставить их".