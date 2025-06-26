Закінчився саміт НАТО в Гаазі! Це феєрична премʼєра нового Генсека НАТО Марка Рютте. Звісно, екс-премʼєру Нідерландів, який був на посаді 13 років, допомогла і рідна домівка. Він виглядав дуже вправним диригентом оркестру, який місцями фальшивить або зовсім не знає нот.

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Після саміту "Великої сімки" в Канаді прогнози були апокаліптичні: від очікування скандалу до розвалу самого альянсу. Європейські лідери розуміли всю небезпеку ситуації. Вони робили все можливе аби США залишились країною- учасником. Так, Рютте дуже багато працював над усіма дрібницями аби Трампу було комфортно. Були червоні хідники, вечеря і сніданок у короля Нідерландів Віллема Олександра, комплементарні виступи, коротке пленарне засідання на 2,5 години, стисла підсумкова декларація. Документ, в якому йшлося про допомогу Україні, підписали і Президент Трамп, і премʼєр Орбан. Як це вдалося? Дипломатія - велика справа.

Вперше на полях саміту працювали різноформатні форуми, на яких продукувалися необхідні рішення: від публічних обговорень до оборонної промисловості. Хоча в порядку денному ніде не йшлося про зібрання "Україна - НАТО", але фактично 23 червня було присвячено Україні. Майже всі рішення були ухваленні до приїзду Президента Трампа. Цього разу ніхто довго не мусолив вічну тему членства України в НАТО, а виділили рекордну допомогу Україні - 35 млрд євро в додаток до вже виділених. Україна отримала все, що було необхідно.

Хорошою крапкою стала зустріч президентів Трампа і Зеленського. Добре, що вона відбулась. І була достатньо витриманою. Це Гаага так впливає? А, можливо, і повний провал миротворчої місії Президента США на Близькому Сході. Тема ядерки вона таки лякає Трампа. Не виключаю, що подіяла на Трампа і заява Медведєва про те, що рф готова домогти Ірану створити ядерну бомбу. Президент Трамп на саміті поводився достатньо адекватно. Спостерігалась зміна його риторики щодо України. Він навіть назвав Зеленського "милим" і вперше сказав, що хотів би допомогти Україні. Не знаю, наскільки довгою буде ця позитивна хвиля. Але Трамп вже точно розуміє, що російсько - українська війна не може буде закінчена за його наказом протягом 24 годин. Він назвав цю свою заяву саркастичною. Мабуть, дійшло, нарешті.

Саміт НАТО продемонстрував, що Європа здатна захищатись. І,здається, це побачив Президент Трамп. Вперше за існування альянсу спостерігалась тісна співпраця ЄС і НАТО. Побачили все це в кремлі і заявили, що оголошують перерву в стамбульських переговорах. Щось вигадають ці нелюди…

А нам своє робити… Головне аби було з ким.