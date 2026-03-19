Саммит лидеров ЕНП в итоговом заявлении учел предложения Порошенко по Украине

Расширенный Саммит лидеров Европейской народной партии, посвященный координации позиции государств-членов ЕС на заседании Европейского Совета 19 марта, в своем заявлении учел предложения лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко по Украине. Пятый Президент, который был единственным представителем от нашего государства на саммите, в частности, призвал укрепить украинскую устойчивость через формирование внутреннего единства, усилить ВСУ в том числе за счет партнеров, одобрить 20 санкционный пакет ЕС, выделить 90 млрд евро на военные нужды Украины.

Об этом Порошенко рассказал в соцсетях.

"Все эти предложения коллеги учли в том числе в итоговом заявлении саммита ЕНП. Отдельно было одобрено мое предложение по обеспечению независимости антикоррупционных органов Украины. Было поддержано предложение по формированию коалиции национального единства для преодоления парламентского кризиса", – отметил Порошенко.

"Выражена полная поддержка Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен в безусловном обеспечении плана Утки-Кос по верховенству права, прав оппозиции, прав СМИ и независимости судов, ориентируясь на содержании реформ, а не дат", – отметил Петр Порошенко.

"Мы признаем оборону Украины жизненно важной для свободы и безопасности Европы, и мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Киеву", – говорится в заявлении расширенного саммита лидеров ЕНП.

"Внутренняя устойчивость Украины требует политического единства, плюрализма и институционального равновесия, поскольку защита верховенства права в условиях войны остается важным. В связи с этим мы подчеркиваем необходимость защиты свободы СМИ и независимых антикоррупционных органов в стране. Мы подтверждаем нашу постоянную поддержку пути Украины к членству на основе заслуг", – говорится в документе.

Порошенко в своем выступлении на саммите подчеркнул, что ключ к решению глобальных проблем безопасности – в прекращении российской агрессии против Украины.

В расширенном саммите лидеров ЕНП, который состоялся перед заседанием Евросовета, приняли участие Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского парламента Роберта Мецола, главы государств и правительств 11 стран Евросоюза, в частности канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, Президент ЕНП Манфред Вебер, а также лидеры оппозиции ряда европейских стран.