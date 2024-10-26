Нечего сказать, российская пропаганда "отыграла" саммит БРИКС в Казани на все 100 процентов. В российский президент приехали лидеры стран Глобального Юга, он проводил одну двустороннюю встречу за другой. Изюминка на казанском торте – приезд генерального секретаря ООН. Если нужно было доказать, что никакой политической изоляции России нет и что усилия Запада по превращению Путина в изгнанника с международных форумов потерпели поражение, лучшего саммита нельзя было и ожидать. Но это только если согласиться с пропагандой, пишет Виталий Портников для radiosvoboda.org.

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А для того, щоб зрозуміти, що насправді відбувалося в Казані, варто знайти відповідь на одне просте питання – чи є Росія лідером БРІКС? І відповідь на це питання є досить легкою навіть для самого Володимира Путіна. Ні, Росія не є лідером у БРІКС. Лідером БРІКС з економічної точки зору є Китай, а конкурентом Китаю в організації є Індія, а не Росія.

Так, у Росії із великою увагою поставилися до чергової двосторонньої зустрічі Путіна із китайським головою Сі Цзіньпіном, але для світових медіа головною подією було перше за пʼять років побачення Сі Цзіньпіна і Нарендри Моді, премʼєр-міністра Індії.

Наступне питання – чи є країни БРІКС союзниками й навіть партнерами? Ні, вони є швидше конкурентами. Блок можна було б, як це робилося у світових медіа, назвати "антизахідною коаліцією". Однак насправді більшість країн цього клубу зацікавлені у співпраці із західними країнами.

"Більшість країн підтримують західні санкції"

"Більшість країн у тій чи іншій мірі підтримують західні санкції. Створений для інвестицій в інфраструктуру в 2014 році Банк БРІКС відмовляється розглядати нові проєкти в Росії, посилаючись на ризики тих самих санкцій. Той самий Банк БРІКС, який, за заявами російських чиновників, повинен був стати альтернативою МВФ. Москва постійно намагається переконати окремих членів БРІКС інвестувати у створення незалежних платіжних систем, але поки що у цих проєктах з інтересом бере участь тільки Іран", – наголошує автор опозиційного російського видання The Insider.

Ще питання – чи вдалося Росії отримати політичну підтримку від своїх партнерів по БРІКС? Звісно, ми не знаємо, які слова почув Путін під час двосторонніх зустрічей, але знаємо інше – у підсумковому документі саміту його учасники фактично дистанціювалися від війни, яку Росія продовжує в Україні.

"Заключне комюніке не повідомляє нічого змістовного щодо України. У ньому лише констатується, що вітаються "всі посередницькі спроби", спрямовані на припинення війни, але ніхто так і не закликав Росію закінчити цю війну, так само, як не було сформульовано жодних пропозицій щодо вирішення конфлікту... Ця зустріч мала лише одну мету: Володимир Путін хотів довести, що він – незважаючи на наявність ордера Міжнародного кримінального суду (МКС) на його арешт – не перебуває в ізоляції. Решта держав, однак, не висловили готовності однозначно стати на його бік щодо агресії проти України", – констатувала угорська Népszava.

Наступне питання – нерівноправність учасників. У Москві можуть мріяти про великий антизахідний блок, але у Казані знову стало очевидним, що "старі" члени БРІКС надійно заблокували прийняття нових. Організація, члени якої бояться її розширення, щоб не втратити впливу або щоб клуб не виглядав занадто антизахідним, навряд чи має якісь серйозні політичні та економічні перспективи.

Чи допоміг Путіну приїзд Ґутерріша?

Наступне питання – чи допоміг Путіну приїзд генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша? Швидше, він зашкодив самому Ґутеррішу.

Ось тільки один з численних відгуків, з барселонського видання La Vanguardia: "Агресивність глави світової дипломатії на адресу Ізраїлю і та увага, яку він приділяє Росії, кидаються в очі. Він застосовує подвійні стандарти. Одним з тих, кого це зачепило, був Володимир Зеленський, який розкритикував Ґутерріша за те, що він не був присутній на організованому ним Саміті миру в Швейцарії, але взяв участь у заході з Путіним. Як зазначив Зеленський, російському президенту вдалося продемонструвати світові, що навіть після [масштабного] вторгнення він ні в якому разі не ізольований, незважаючи на всі зусилля Заходу".

Отже, учасники саміту розʼїхалися з Казані. Бенефіс закінчився – без реальних політичних результатів. Згодом майже ці самі люди завітають на саміт "Двадцятки" у Бразилії. Однак Путіна там не буде – свої бенефіси він, як актор-ветеран, може тепер влаштовувати тільки вдома.