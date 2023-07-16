Салливан: передача кассетных боеприпасов Украине не повлияла на моральный авторитет США

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что кассетные снаряды были необходимы Силам обороны Украины. Передача этой разновидности БК не влияет на "моральный авторитет" ни Киева, ни Вашингтона.

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Этот вопрос представитель Белого прокомментировал в интервью телеканалу NBC News. Издание отметило, что некоторые демократы в Конгрессе США высказали опасения, касающиеся кассетных боеприпасов.

"Мнение о том, что предоставление украинцам оружия, которое они используют, чтобы защитить свое мирное население и свою Родину, является каким-то вызовом нашему моральному авторитету, я считаю сомнительным", – подчеркнул Салливан.

Он напомнил, что Украина и США не подписывали Конвенцию по кассетным боеприпасам.

"Наш моральный авторитет и моральный авторитет Украины в этом конфликте исходит из того факта, что мы поддерживаем страну, подвергшуюся жестокому, злобному нападению со стороны ее соседа, ракеты и бомбы падают на ее города, убивают мирных жителей, разрушают ее школы, ее церкви, ее больницы", – сказал советник американского главы.

"Я бы сказал, что мы делаем все возможное, чтобы дать Украине то, что ей нужно, чтобы она не была беззащитной перед натиском России", – заверил он.

Как писал OBOZREVATEL:

– 13 июля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский подтвердил CNN, что Силы обороны уже получили кассетные боеприпасы от США. На поле боя защитники Украины их еще не использовали.

– Напомним, что Штаты объявили о новом пакете помощи Украине с кассетными снарядами 7 июля. Байден заявлял, что это было "непростое, но очень нужное решение".

– Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, что Киев будет вести строгий учет использования этих боеприпасов и обязался не применять их для ударов по территории РФ или в украинских городах.

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