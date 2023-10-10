Блог | Саботаж обороны: во время войны проверяющие органы считают себя важнее производителя оружия
Голова ДАСУ Алла Басалаєва вийшла з офіційною заявою, з якої випливає наступне:
– ДАСУ це патріоти, а всі, хто критикує їхні дії – мародери;
– ДАСУ працює на обороноздатність країни, а КБ Луч зі своїми Стугнами і Нептунами заважає обороноздатності;
– попередня ревізія на КБ Луч проводилась аж 10 років тому, тож саме час їх потрусити, а то чо вони розслабилися.
В цілому заява чудова. В тому плані, що її можна сміливо зачитувати в суді як доказ винуватості Басалаєвої.
Абсолютна впевненість у тому, що перевіряючий щур важливіший за виробника зброї. Абсолютна впевненість у тому, що за офіціозом можна скрити саботаж. І абсолютна впевненість у тому, що за це нічого не буде.
Буде. Але нам доведеться над цим попрацювати.
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