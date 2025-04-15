Россия, очевидно, не настроена добиваться мира в Украине, несмотря на давление со стороны США. Власти в Москве хотят продолжать атаки, как и делали это в течение последних трех лет.

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Такое заявление сделал министр обороны Италии Гвидо Крозетто 15 апреля в интервью Reuters. Как отмечает агентство, консервативное итальянское правительство идеологически солидарно с президентом США Дональдом Трампом и, в отличие от многих других в Европе, отказалось критиковать его политику.

Но если Рим приветствовал усилия США по прекращению трехлетней войны на Украине, министры в частном порядке выразили обеспокоенность тем, как Трамп обращается с Киевом, и открыто предупредили, что РФ может попытаться обмануть его.

"С россиянами ничего не изменилось. Очевидно, что россияне хотят продолжать атаки, как они делали это в течение последних трех лет", – сказал Крозетто, который политически очень близок к премьер-министру Италии Джордже Мелони.

Кроме того, Крозетто раскритиковал атаку Израиля по больнице и другие нападения в Палестине, в результате которых погибли мирные жители, включая медработников.

"Для меня палестинский ребенок стоит столько же, сколько украинский или итальянский ребенок. Палестинская больница стоит столько же, сколько украинская или итальянская больница", – сказал он.

По словам Крозетто, Израилю необходимо признать свои ошибки.

"Иногда нужно набраться смелости, чтобы сказать "извините", – сказал он.

Говоря о "внутреннем фронте", Крозетто подчеркнул необходимость для Италии увеличить свои военные расходы – давнее требование Трампа – хотя он и признал, что внутри страны есть противники увеличения военных расходов, пишет Reuters.

По данным НАТО, прогнозируемый оборонный бюджет Италии на 2024 год составит 1,49% ВВП, что ниже целевого показателя военного альянса в 2%, который Трамп хочет повысить до 5%.

Правительство заявило, что рассматривает возможность перераспределения различных статей бюджета, включая расходы на береговую охрану и военные пенсии, в оборонный портфель и тем самым увеличения расходов сразу до 2% ВВП.

Однако Крозетто отметил, что проблему нехватки инвестиций в военную технику и инфраструктуру, которая существовала на протяжении многих лет, все еще необходимо решить.

"Чтобы начать серьезную корректировку, расходы на оборону необходимо будет немедленно увеличить как минимум на 0,5% или 0,6% (ВВП)", – сказал он.

Однако он заявил, что многие в Италии не хотят отдавать приоритет обороне из-за, по его словам, ошибочного страха, что это приведет к войне.

"Инвестиции в оборону как раз и направлены на предотвращение конфликтов", – сказал Крозетто.

Как сообщал OBOZ.UA, США отказались осудить российский удар по Сумам 13 апреля, вследствие которого погибли десятки человек, еще более сотни получили ранения. Отказ поддержать заявление G7 с осуждением военного преступления в Вашингтоне аргументировали стремлением продолжить переговоры с Кремлем.

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