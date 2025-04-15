США заявили союзникам из G7, что не поддержат заявление с осуждением удара России по Сумам – Bloomberg

США отказались осудить баллистический удар России по Сумам 13 апреля, в результате которого погибли десятки человек, еще более сотни гражданских получили ранения. Отказ подписать заявление "Группы семи" с осуждением этого военного преступления в Белом доме аргументировали стремлением продолжать переговоры с Москвой.

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Об этом сообщает Bloomberg. Без одобрения США заявление, по данным источников издания, "не может быть продлено".

"Администрация президента Дональда Трампа сообщила союзникам, что не может подписать заявление об осуждении нападения, поскольку она "работает над сохранением пространства для мирных переговоров", по словам людей, знакомых с дипломатической перепиской, в то время как продолжаются встречи между Белым домом и Кремлем", – говорится в сообщении.

Ссылаясь на этих же собеседников, издание добавляет, что Канада, ныне председательствующая в "Группе семи", сообщила союзникам, что без одобрения США было бы невозможно продолжить работу над этим заявлением.

Bloomberg отмечает, что обратилось с запросами по поводу комментариев в посольство США в Лондоне (там комментировать ситуацию отказались), а также в Белый дом, Совет национальной безопасности США и правительства Канады, которые не сразу ответили на запрос.

Посольство США в Лондоне отказалось от комментариев. Белый дом, Совет национальной безопасности США и правительство Канады не сразу ответили на запрос Bloomberg News о комментариях.

По данным издания, ужасный удар войск РФ по центру Сум двумя баллистическими ракетами, в результате которого десятки человек погибли, еще более ста получили ранения, в Москве попытались оправдать заявлениями о якобы ударе по скоплению украинского военного командования в городе, в результате чего, по российской версии, погибли более 60 военнослужащих.

"В заявлении G-7 планировалось сказать, что нападение на Сумы является доказательством того, что Россия настроена продолжать войну, согласно черновикам, которые видел Bloomberg News", – пишет издание.

Впрочем, в Вашингтоне выбрали другую тональность в упоминаниях об этом военном преступлении. Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами вечером того же дня, когда был нанесен удар по Сумам, назвал атаку "ужасной". В то же время он заявил, что он стал результатом "ошибки" России. После этого Трамп сделал ряд заявлений, которые сводились к обвинениям в начале полномасштабной агрессии РФ против Украины украинского президента Владимира Зеленского и своего же предшественника в должности президента США Джо Байдена.

Между тем спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, за два дня до российского удара по Сумам встречавшийся и в течение пяти часов разговаривавший с российским диктатором Владимиром Путиным, уже после ужасного российского преступления сделал заявление об этой своей встрече.

"Переговоры с Путиным открыли возможность "переформатировать" российско-американские отношения и стабилизировать регион с помощью некоторых "очень привлекательных коммерческих возможностей", – сказал Уиткофф Fox News в понедельник вечером, не вдаваясь в подробности.

Напомним, удар двумя баллистическими ракетами Россия нанесла по Сумам утром 13 апреля. Одна из ракет попала по Сумскому госуниверситету, вторая , в кассетном снаряжении – разорвалась в воздухе в нескольких сотнях метров от места первого попадания – над многолюдной улицей в центре города, что повлекло за собой большинство смертей.

Уже в день удара в ГУР установили тип ракет, которыми РФ ударила по Сумам, а также к каким российским подразделениям относятся запустившие баллистику расчеты и откуда были осуществлены пуски.

Как сообщалось впоследствии в Сумской ОВА, в эпицентре поражения второй ракеты оказался троллейбус с пассажирами: из них не выжил почти никто.

По данным Сумского городского совета, по состоянию на 15 апреля количество пострадавших в результате удара РФ возросло до 125. Среди них 107 взрослых и 18 детей.

В больницах находятся 44 человека, в том числе 10 детей. Состояние семерых тяжелое.

Погибли 35 человек.

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